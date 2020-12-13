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全美疫苗配送展開 「拚2021年首季1億人接種」

大批飛機、卡車上路...美運送疫苗商機850億美元

大批飛機、卡車上路...美運送疫苗商機850億美元

編譯林聰毅／綜合外電報導
美國當局與企業界已開始動用龐大的陸空運能，啟動史上規模最大且最複雜的疫苗配送計畫。 路透
美國當局與企業界已開始動用龐大的陸空運能，啟動史上規模最大且最複雜的疫苗配送計畫。 路透

美國政府與企業界已開始動用龐大的陸空運能，啟動史上規模最大且最複雜的疫苗配送計畫，大批飛機與卡車在上周末開始運送近300萬劑的新冠肺炎疫苗至全美各醫療院所，準備為數百萬最沒抵抗力的民眾施打。分析師預估，這項艱鉅物流任務也為配送業及相關供應商帶來850億美元的商機。

在美國藥品主管機關11日晚間緊急批准輝瑞及其德國合作夥伴BioNTech所生產的新冠病毒疫苗後，疾病防治中心（CBC）專家小組12日也一致建議政府，可為16歲以上民眾施打這款疫苗。

位於威斯康辛與密西根州的製造商工人，都在忙著包裝這款疫苗的注射劑；優比速（UPS）和聯邦快遞（FedEx）上周末運送290萬劑輝瑞疫苗，另外290萬劑疫苗將留待於三周內供第二次注射使用。政府還保留50萬劑以備不時之需。

首批運送的疫苗將於14日抵達50州的145處地點，多為能以攝氏零下70度低溫儲存疫苗的大醫院。另外425處及66處地點將分別在15及16日收到疫苗。

主持聯邦政府「神速行動」疫苗計畫的陸軍上將柏納，把此次運送疫苗的任務比喻成二次世界大戰，並表示「諾曼第登陸日」（D-day）是戰爭結束的開始，而「這就是我們今天所處的情況」。他也堅持，美國仍如期將在年底前運交4,000萬劑疫苗，但這將取決於莫德納（Moderna）的疫苗在本周獲得批准。

美國上周的疫情為歷來最嚴重，每天病故人數超過3,000人。根據約翰霍普金斯大學，至12日止美國總確診人數超過1,600萬，病故人數也超過29萬，約相當於美國在二戰期間總陣亡人數。

全球即將全面施打疫苗也帶來一些投資機會，摩根士丹利預期，配送業者及供應商的商機約850億美元。藥廠方面，輝瑞股價10月底以來已漲逾20%，BioNTech漲近50%，莫德納生產夥伴Lonza今年漲渝50%，阿斯特捷利康疫苗的預定生產夥伴Oxford Biomedica今年股價漲35%。

由於所有疫苗都須某種程度的冷藏，冷凍儲存設備製造商也同蒙其利，南韓冰櫃製造商大韓科學公司與IlShinbiobase的股價今年均漲逾350%，日本Twinbird漲300%，印度Snowman物流漲52%。運送業也大發利市，除了UPS、FedEx，土耳其航空、法航荷航集團，德國漢莎航空都可能在配送方面分一杯羹。

CVS、Walgreens Boots Alliance等藥妝連鎖商都可能受益於與政府合作施打疫苗。自10月30日宣布這項安排後，兩家公司的股價已漲逾20%。

疫苗 美國 股價

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