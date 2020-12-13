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這家公司改裝運送鮪魚貨櫃 以低溫配送新冠疫苗

這家公司改裝運送鮪魚貨櫃 以低溫配送新冠疫苗

編譯陳律安／綜合外電
冷王用來運送新冠疫苗的貨櫃。圖擷取自冷王推特
冷王用來運送新冠疫苗的貨櫃。圖擷取自冷王推特

CNN Business報導，新冠肺炎疫苗配送已成現代史上最艱鉅的物流挑戰之一，畢竟數百萬劑新冠疫苗須保存在極低溫的狀態，並迅速跨越大陸和大洋。而「冷王」（Thermo King）這家企業，借重自身運送鮪魚的經驗，來配送新冠疫苗。

運輸溫控業者冷王正與製藥廠、政府及物流業者合作，以確保新冠疫苗送達診所與醫院時不變質。為此冷王改裝以往運送鮪魚的貨櫃，以符合新冠疫苗的低溫配送需求。

冷王歐洲、中東及非洲地區總裁因卡爾札說，鮪魚須儲存在攝氏零下60度，以確保送抵超市和餐館時仍保持新鮮。而輝瑞與BioNTech合作研發的新冠疫苗，則須保存在攝氏零下70度。

冷王將運送鮪魚的貨櫃加上更多隔熱材料，並調整製冷系統，使櫃內溫度能降得更低。目前一只20呎長的貨櫃，可透過海運或陸運載運3萬劑輝瑞疫苗。因卡爾札說，通常這類創新須費時數年才能完成。他並表示，冷王預期新冠疫苗的貨運需求將激增，因此幾個月前，已開始於中國大陸的工廠提高這種新貨櫃的產量。

美國運輸部的資料顯示，冷王在二戰期間快速成長，原因是肩負運送血液、藥品及食品的重任。如今冷王又再度於危機中扮演要角。

疫苗 低溫 美國

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