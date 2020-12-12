「無線網路之父」艾布蘭森金山病逝 享壽88歲

無線網路之父的艾布蘭森（Norman Abramson），於12月初病逝於舊金山，享壽88歲。（取材自維基百科）

被譽為無線網路之父的艾布蘭森（Norman Abramson），於12月初病逝於舊金山 ，享壽88歲。半個世紀前，他所發明的AlohaNet技術至今被用在智慧型手機和WiFi無線網路。

現代人使用WiFi時，多半歸功於1970年代為早期無線網路科技發展鋪路的先鋒工程師艾布蘭森。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）網站11日報導，艾布蘭森的妻子形容他「聰明且仁慈」；兒子馬克艾布蘭森（Mark Abramson）認為父親熱愛工作，因此在電信領域創下突破性發展。

艾布蘭森於1932年出生在波士頓，雙親是東歐移民；他於1953年自哈佛大學物理系畢業、1955年取得加大洛杉磯分校（UCLA）物理碩士，1958年獲史丹佛大學博士學位。

艾布蘭森曾在史丹佛大學與加州大學柏克萊分校短暫任教。他於1966年到1994年間獲聘夏威夷 大學終身教授，期間創新發明AlohaNet網路技術，命名取自夏威夷通用的招呼語。

1971年正式啟用的AlohaNet技術，至今仍用在手機、衛星和WiFi網路等通訊系統。

根據「紐約時報 」（New York Times）網站11日報導，AlohaNet是互聯網前身ARPAnet較小型的無線版本，原本艾布蘭森為了突破夏威夷遠方島嶼之間不同校區的資訊傳輸而設計，計畫案後來並獲美國防部五角大廈贊助。

報導提到，儘管艾布蘭森被譽為無線網路之父，這項發明後來成為共享專利，包括同於1966年抵達夏威夷大學任教、前貝爾實驗室華裔知名工程師郭法琨（Frank Kuo）等人參與其中。郭法琨於2018年對矽谷電腦歷史博物館（Computer History Museum）口述歷史訪談提到，艾布蘭森專注理論，他負責實踐。

舊金山紀事報指出，艾布蘭森在職涯中獲獎無數，包括2007年由電機及電子工程師協會（Institute of Electrical and Electronics Engineers）授予知名的貝爾獎章（Alexander Graham Bell Medal），表彰他為現代網路做出的貢獻。

艾布蘭森因AlohaNet技術使互聯網商業化，改變人類生活，另於2011年獲日本NEC C&C 基金會頒發終身成就獎；當年度另一位得獎人是德州大學教授、網路先鋒、創業家麥卡夫（Robert Metcalf），因麥卡夫所發明的Ethernet互聯網源於艾布蘭森的發明。

除是科技先鋒，艾布蘭森還是衝浪的愛好者。他的兒子馬克說，小時候父親教導衝浪，是父子之間最珍貴的回憶。

艾布蘭森於1995年退休後到舊金山灣區定居。根據紐約時報，艾布蘭森因皮膚癌移轉肺部於12月1日病逝，身後留下妻子、兒子和3位孫子；而他的女兒於2014年去世。