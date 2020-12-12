我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗疫D-Day！輝瑞疫苗明起各州施打 14日運抵全美

CDC諮委會表決通過 建議可接種輝瑞疫苗

CDC諮委會表決通過 建議可接種輝瑞疫苗

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
美國輝瑞和德國BioNTech合作開發的新冠疫苗。（路透）
美國輝瑞和德國BioNTech合作開發的新冠疫苗。（路透）

美國疾病管制暨預防中心的委員會今天表決通過，建議輝瑞大藥廠（Pfizer）與BioNTech的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，替美國史上最大規模接種計畫最好準備。

路透報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的預防接種諮詢委員會（ACIP）今天以11比0的票數，建議適宜替美國16歲（含）以上民眾施打輝瑞&BNT疫苗。表決過程中，有3票因利益衝突下而棄權。

而美國食品暨藥物管理局（USFDA）已於前一天核發緊急使用授權，同意讓一般民眾施打這支疫苗。

美國各州和地方公衛當局將如今依據美國FDA和CDC 的指示，替民眾施打自聯邦政府配發給州、市以及領地的頭一批290萬劑疫苗。

ACIP先前就建議，首批取得的疫苗，優先施打對象應為醫護人員和養老院住民。

接著由各州和部分大都市開始替地方醫院和老人之家接種。各醫院預料最早14日就可以開始替員工接種。

由於疫苗研究從未納入孕婦和過敏史患者，ACIP曾討論相關臨床考量，但並未正式進行表決。

出席會議的官員表示，目前沒有數據可以說明疫苗會對孕婦產生怎樣的影響，孕婦可在諮詢醫師後，自行決定是否接種。

官員說，若孕婦接種疫苗後出現發燒這個常見的副作用，考慮到發燒對妊娠可能構成的風險，孕婦可以服用乙醯氨酚（Acetaminophen），也就是美國常見的止痛成藥泰利諾（Tylenol）。

會議中，官員們同樣表示，有著嚴重過敏史的患者，現階段不應接種疫苗。這與隨美國FDA緊急使用授權一同公布的疫苗事實清單所言一致。

參加電話會議的專家也討論該如何精確定義所謂的嚴重過敏史，以確保只將施打疫苗後真的會有危險的人排除在接種行列之外。

許多專家警告說，有必要取得更多資料，且他們的建議會隨著新數據而有所調整。

疫苗 美國 過敏

上一則

鄉村樂首位非裔巨星查理普萊德 染新冠過世 享壽86歲

下一則

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

延伸閱讀

紐約日增確診破萬！面臨2大難題

紐約日增確診破萬！面臨2大難題
大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋
51萬劑在路上 葛謨促聯邦公平分發疫苗

51萬劑在路上 葛謨促聯邦公平分發疫苗
FDA批了！疫苗最快周一開打 民眾等「春天」

FDA批了！疫苗最快周一開打 民眾等「春天」

熱門新聞

Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

2020-12-07 10:38
朗提的餐館內用區貼著告示，要客人保持社交距離，但不禁止內用。（美聯社）

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

2020-12-07 11:27
聯邦最高法院11日駁回德州企圖扭轉四州總統選舉結果的訴訟。(路透)

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

2020-12-11 23:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
賓士Maybach GLS 美國售價出爐

賓士Maybach GLS 美國售價出爐
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家