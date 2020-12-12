鄉村樂首位非裔巨星查理普萊德 染新冠過世 享壽86歲

美國非裔鄉村歌手查理普萊德（Charley Pride）12日因新冠病毒併發症過世，享壽86歲。圖為他2013年出席棒球比賽向觀眾揮手致意。（路透資料照片）

美國非裔 鄉村歌手查理普萊德（Charley Pride）的官網指出，查理普萊德今天因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）併發症過世，享壽86歲。他的冠軍單曲包括Kiss an Angel Good Mornin等。

查理普萊德在德州達拉斯過世。路透報導，他雖非首位對鄉村樂做出重要貢獻的非裔藝人，卻是一位先驅，在分裂和仇恨的年代中嶄露頭角。據他官網指出，1967至1987年間，查理普萊德有52 支單曲攻上鄉村十大金曲榜、榮獲葛萊美獎肯定，更是RCA唱片（RCA Records）最暢銷的鄉村歌手。

查理普萊德曾在回憶錄中寫道：「我們並非色盲，卻在這條路上前進了幾小步，而我希望，我在這個進程做出了些許貢獻。」

美國雜誌「滾石」（Rolling Stone）報導，查理普萊德1934年3月18日出生於密西西比州史雷奇（Sledge），在棉花田裡幹過活、在美國陸軍服過役，也曾在「黑人聯盟」（Negro Leagues）打過籃球，1963年搬到納希維爾（Nashville）打拚並成為首位非裔鄉村樂明星，2000年入主鄉村音樂名人堂。

鄉村音樂天后桃莉芭頓（Dolly Parton）在社群網站 推特（Twitter）發文說：「我的心都碎了。我最親愛的老友之一查理普萊德已離開人世。」她說：「更糟的是，他是因為COVID-19而過世。多麼可怕的病毒啊。查理，我們將永遠想念你。」

查理普萊德上個月11日曾在納希維爾音樂城中心（Music City Center）的美國鄉村音樂協會獎，登台演唱暢銷曲Kiss An Angel Good Mornin，如今成了他人生謝幕前的最後一次演出。

另一位鄉村重量級歌手蕾芭麥肯泰爾（Reba McEntire）也推文表示：「查理普萊德永遠會是鄉村樂傳奇。大家會非常想念他，也將永遠記得他偉大的音樂、一流的人格，和他寬容的心。」

來源：Charley Pride YouTube