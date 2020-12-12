我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單日確診逾23萬例 死亡逾3300例 雙雙創新高

疫情反彈 聖誕、新年怎樣出行更安全？

130年來首見！ 總統卸任前續處決 殺女死囚昨行刑

記者胡玉立╱綜合報導
布爾喬亞行刑前，反對死刑的民眾在印第安納州特雷霍特聯邦監獄外示威抗議。(美聯社)
布爾喬亞行刑前，反對死刑的民眾在印第安納州特雷霍特聯邦監獄外示威抗議。(美聯社)

聯邦政府已17年未執行死刑，但在川普總統任內，7月起恢復處決死囚，11日晚一名被控虐殺女兒的男子行刑後，被處死的聯邦死囚至11日已達十人，明年1月還會再執行三次死刑；這是130多年來，首度有總統在大選後、即將卸任之際，持續處決死囚。

聯邦上次在一年內處決平民人數達兩位數，是在1896年克利夫蘭總統任內，共14人被處決。

11日被處死的是56歲的路易斯安納州卡車司機布爾喬亞(Alfred Bourgeois)，也是本周第二位被處死者。他被判在2002年嚴重虐待兩歲的女兒長達數周，然後用女兒的頭去撞卡車窗戶和儀表板致死。11日他在印第安納州特雷霍特(Terre Haute)聯邦監獄接受毒劑注射，晚間8點21分宣告死亡。

布爾喬亞臨死前沒有道歉，而是以強烈反抗語氣堅稱他沒有殺害也沒有性虐待女嬰；他說：「我懇求上帝寬恕所有策畫反對我並提供虛假證據的人。我沒有犯下那椿罪行。」

布爾喬亞的律師阿布雷烏(Victor J. Abreu)則稱，布爾喬亞的智商屬智障程度，理當不符聯邦法律死刑資格，遭處決是不公平的可恥作法。

當致命毒液注射至布爾喬亞的兩隻手臂時，布爾喬亞將頭傾向一邊，看著站在行刑室一角、緊抓著一本小聖經的牧師，然後，布爾喬亞對他豎起大拇指，牧師也豎起大拇指回應。幾秒鐘後，布爾喬亞望向被玻璃隔開的其他房間裡的見證人和媒體記者，臉上露出痛苦表情，胃部開始不受控制地顫動。大約五分鐘後，他的身體完全靜止，20分鐘後宣告死亡。

布爾喬亞的律師聲稱，川普急於在1月20日總統當選人拜登就職典禮前，處決死囚，剝奪了死囚的法律權利。

他的律師諾蘭(Shawn Nolan)還指出，司法部只給布爾喬亞21天通知即行刑，按照規定應在處決前90天通知；諾蘭說：「這很誇張，在疫情期間趕在其他所有事情之前，倉促行刑，一點道理也沒有。」

虐殺女兒的卡車司機布爾喬亞11日晚間被處死，是川普政府7月恢復處決死囚以來伏法的...
虐殺女兒的卡車司機布爾喬亞11日晚間被處死，是川普政府7月恢復處決死囚以來伏法的第十名死囚。(美聯社)

川普 拜登 路易斯安納州

上一則

全美新冠確診破1600萬例 死亡逼近30萬例

延伸閱讀

注定進演藝圈！范冰冰14歲遭卡車拖18公尺 美顏毫無損傷

注定進演藝圈！范冰冰14歲遭卡車拖18公尺 美顏毫無損傷
台經長車禍曝光 傳是赴約與日官員吃「核食宴」

台經長車禍曝光 傳是赴約與日官員吃「核食宴」
川普離任前再處決死刑犯 7月以來第9人

川普離任前再處決死刑犯 7月以來第9人
「天能」名導諾蘭痛罵華納 轟HBO Max最爛串流

「天能」名導諾蘭痛罵華納 轟HBO Max最爛串流

熱門新聞

Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

2020-12-07 10:38
朗提的餐館內用區貼著告示，要客人保持社交距離，但不禁止內用。（美聯社）

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

2020-12-07 11:27
聯邦最高法院11日駁回德州企圖扭轉四州總統選舉結果的訴訟。(路透)

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

2020-12-11 23:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
7億紓困撥給貨運公司 竟牽扯出川普女婿庫許納

7億紓困撥給貨運公司 竟牽扯出川普女婿庫許納
賓士Maybach GLS 美國售價出爐

賓士Maybach GLS 美國售價出爐