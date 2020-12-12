保守派組織「停止竊取」發起全國遊行挺川普

保守派組織「停止竊取」12日在全美發動抗議。(截取自「停止竊取」官網)

指控美國總統當選人拜登竊取選舉的保守派組織「停止竊取」，計畫今天在全美發動抗議，近期獲川普 總統特赦的前國家安全顧問佛林（Mike Flynn）將是在華府 集會亮相的要角。

路透社報導，支持川普的組織「停止竊取」（Stop the Steal）和若干教會團體呼籲支持者上街參加「耶利哥遊行 」（Jericho Marches）和祈禱會。

這些活動計畫要在華府國家廣場（National Mall）以及喬治亞州、賓州、密西根州、威斯康辛州、內華達州和亞利桑那州的首府舉行，川普競選團隊對這些州的計票作業提出質疑。

根據「停止竊取」的官網，華府的群眾活動一開始是環繞著國會山莊、最高法院和司法部遊行，為「推倒貪腐和選舉舞弊之牆祈禱」。

這個安排是依據聖經中的耶利哥戰役，根據相關記載，約書亞帶領以色列人繞行耶利哥城7圈後，城牆終於倒塌。

兩度在通俄案調查中認罪的退役陸軍將領佛林，屆時將站在最高法院的台階上發表談話，這將是他11月24 日獲川普特赦後的首次公開談話。

共和黨的捐款人和宗教人士都可望參與集會，包括My Pillow執行長林德爾（Mike Lindell）和保守派電台主持人梅塔克薩斯（Eric Metaxas）。

反川普組織今天也在白宮附近舉行集會，雙方可能會重演11月14日的衝突場面。