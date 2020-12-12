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大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

編譯易起宇／綜合外電
分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透
分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

輝瑞藥廠（Pfizer）的新冠肺炎疫苗在美國獲得緊急使用授權，無論對科學、經濟和人類而言，都是一個重要時刻。對製造新冠疫苗的廠商來說，這更是為自己確立了一筆滾滾而來的財富。

華爾街分析師預期，光是明年，輝瑞和莫德納（Moderna）將會在新冠疫苗上轉進320億美元收入。這還不包含他們幫助結束這場百年來最嚴重流行病所提升的商譽。這對莫德納來說更重要，因為這家年輕的生技公司在今年以前根本鮮為人知。

摩根士丹利預測，光是輝瑞，明年就會有190億美元的新冠疫苗收入進帳，遠遠超過對其今年疫苗收入的預期9.75億美元。輝瑞將與合作研發疫苗的德國公司BioNTech分拆這筆收入。

輝瑞去年最暢銷的產品是一款肺炎疫苗，為公司帶進58億美元營收

摩根士丹利也預期，輝瑞在2022和2023年將有合計93億美元的新冠疫苗收入，因為全球屆時仍將繼續施打疫苗。

至於莫德納，高盛預期該公司明年將因新冠疫苗而有132億美元收入。其他公司期望更高，摩根士丹利說，莫德納一飛沖天的股價暗示著，投資人預期該公司在2021和2022年，都會有100億至150億美元的疫苗收入，後續疫苗施打也會有數十億美元的收入進帳。

莫德納去年營收僅6,000萬美元，且從未販賣過產品授權。這家原本默默無名的公司今年來股價飆了近700%，市值達到620億美元。摩根士丹利估計，莫德納約一半的市值，都是來自新冠疫苗。

疫苗 美元 營收

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