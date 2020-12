距離美國總統大選 已過了一個月,結果幾乎塵埃落定,美國民主黨總統候選人拜登 獲勝。但總統川普 在當地時間12日早上仍推文堅稱,若計算合法選票,他在選戰中大勝。

川普推文寫道:「我在選舉中舉得壓倒性勝利!但請記住,我指的是以計算合法選票的角度看,我勝選。並不是指所有那些從各地奇蹟般飄過來的假選民和欺詐選票!真丟臉!」

不過,川普這則貼文一樣被推特(Twitter)官方標註為爭議內容。

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace!