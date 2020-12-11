我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人2劑！聯邦增購1億劑莫德納疫苗 供1億人接種

全球新冠確診破7000萬例 半個月就爆增1000萬例

7億紓困撥給貨運公司 竟牽扯出川普女婿庫許納

編譯潘勛／綜合11日電
國會監督新冠疫情紓困金使用的小組成員指出，一筆7億元的紓困款項撥給「YRC Worldwide」貨運公司，疑與川普總統女婿庫許納有關。(路透)
國會監督新冠疫情紓困金使用的小組成員指出，一筆7億元的紓困款項撥給「YRC Worldwide」貨運公司，疑與川普總統女婿庫許納有關。(路透)

監督新冠疫情紓困金使用的國會監督小組成員指出，一筆為數7億元的紓困款項會撥給營運陷入困境的「YRC Worldwide」貨運公司，是因與川普總統女婿庫許納有關的可能性愈來愈高。

美聯社報導，「國會監督委員會」(Congressional Oversight Commission)由四名國會議員組成，民主黨籍成員拉馬穆蒂(Bharat Ramamurti)10日在聽證會上提出，來自兩黨的成員均質疑財政部為何要給YRC那筆貸款，他認為愈看愈像是因為牽涉到庫許納；這筆貸款是以該公司的營運攸關國家安全為由，而撥出這筆納稅人稅金。

委員會成員質疑YRC為何被認定為對國安極重要；財政部設有企業紓困計畫，目前已貸幾十億元給大型、小型航空及空運公司，而貸給YRC的錢是第一筆，也是迄今依國家安全名義貸出的最大一筆。

YRC去年另由「阿波羅全球管理公司」(Apollo Global Management)取得一筆6億元的貸款；阿波羅公司的共同創辦人哈里斯(Joshua Harris)曾在2017年初擔任川普政府的基礎建設政策顧問，與庫許納見過面；同年稍晚，阿波羅公司貸了1億8400萬元，再融資給庫許納家族房地產公司位於芝加哥市的大樓建設案。

拉馬穆蒂詢問財政部長米努勤，是否就貸款給YRC公司，而與庫許納或其幕僚接洽；米努勤否認。拉馬穆蒂接下來擴大問題，問全白宮是否有人居中連絡；他表示，貸款給YRC時快速通關，條件極為寬大，剛好幫到身為YRC債主的阿波羅公司。

美聯社表示，曾為此訪問庫許納及其幕僚，目前對方尚未置評；阿波羅公司發言人喬安娜‧羅斯(Joanna Rose)10日則表示，公司並未參與YRC尋求財政部紓困貸款一事。

國會監督委員認為，財政部這筆7億元貸款有賠本之虞；早在新冠疫情之前，YRC公司財務出問題已很多年，有破產的可能。米努勤則為貸款辯護，表示YRC符合標準，被視為是對國安很重要的公司，財政部曾與國防部及國家情報總監辦公室會商過；另外在夏天，幾位國會議員曾要求財攻部幫忙YRC，以挽救工作機會。

國會監督新冠疫情紓困金使用的小組成員指出，一筆7億元的紓困款項撥給「YRC Wo...
國會監督新冠疫情紓困金使用的小組成員指出，一筆7億元的紓困款項撥給「YRC Worldwide」貨運公司，疑與川普總統女婿庫許納(左)有關。圖右為川普女兒伊凡卡。(美聯社)

貸款 庫許納 財政部

上一則

吳秀波南加聖瑪利諾豪宅低價甩賣

下一則

「狐狸有洞 飛鳥有窩 人無處棲身」這位新閣員 重視有家的尊嚴

延伸閱讀

國會通過2021國防授權法 與川普正面對決

國會通過2021國防授權法 與川普正面對決
CNN人氣評論家札卡利亞駁川普路線：美自貿協定還太少

CNN人氣評論家札卡利亞駁川普路線：美自貿協定還太少

川普離任前再處決死刑犯 7月以來第9人

川普離任前再處決死刑犯 7月以來第9人
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

熱門新聞

Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

2020-12-07 10:38
朗提的餐館內用區貼著告示，要客人保持社交距離，但不禁止內用。（美聯社）

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

2020-12-07 11:27
美國駐廣州總領事館人員曾出現神祕症狀，圖為該領事館。路透

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

2020-12-06 10:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡
1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例