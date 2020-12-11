上季美國人資產總額創新高 AMC獲注資1億 黃金連升2周

財經簡訊

第3季美國 人資產總額創新高

聯準會(Fed)最新數據顯示，美國人第3季淨資產總額增至123.5兆元，創下新高，較第2季增加3.8兆元，增幅為3.2%；較去年同期增加7.6%。大部分增幅歸功於華爾街動盪但強勁的反彈，推動美國個人持股價值增加2.8兆元。在部分大型市場以及受惠從城市遷往郊區，房產價值攀升了4000億元。

Walgreens期聖誕節前拿到疫苗

Walgreens希望在12月21日獲得第一劑新冠病毒疫苗，並在聖誕節前幾天開始向療養院內病患和工作人員注射。該公司和CVS Health與聯邦政府達成一項協議，為長期護理機構的工作人員和病患接種疫苗，大多數州已將這些人員列為優先接種輝瑞和Moderna的新冠病毒疫苗優先名單。

AMC獲注資1億元 仍有破產可能

世界上最大連鎖電影院 AMC入帳1億元。該公司表示，Mudrick Capital Management已同意投資 這筆款項，以幫助資金短缺的連鎖電影院度過新冠病毒大流行。這家電影院仍然需要至少7.5億元的額外流動資金來滿足2021年前的現金需求。若無額外流動性注入，現有現金資源將在1月耗盡，進入破產程序。

看好紓困案前景 黃金連升2周

即使國際美元出現4周來首見上揚，但由於投資人押注美國即將到來的紓困方案，黃金11日連續第二周上漲。現貨黃金上漲0.3%至每盎司1839.90元，盤中一度下跌0.6%。美國黃金期貨收高0.3%，報每盎司1843.60元。黃金被視為是對付通膨和貨幣貶值的最佳對沖，今年走升逾21%，得益於大規模紓困措施。

紐約新禁令傷需求 油價下跌

油價11日走低，因紐約下達最新的疫情限制，導致需求出現擔憂，使疫苗接種計畫進展蒙上陰影。布蘭特原油下跌28分或0.56收每桶49.97元，10日曾升至3月初來最高的51元，全周上漲近2%。美國西德州中質原油(WTI)下跌21分或0.4%收於46.57元，前一交易日上漲近3%，全周上漲不到1%。兩項油價指標都是6月來首見連升6周。

PayPal投資的Tink估值增6成

知情人士透露，瑞典金融科技新創公司Tink在新一輪投資中的估值已升至6.8億歐元(8.24億美元)，比年初的4.15億歐元增加超過60%。Tink在新一輪募資中獲得法國私募股權公司Eurazeo和英國風險投資公司Dawn Capital的8500萬歐元。其主要投資人包括網路支付龍頭PayPal、BNP Paribas和ABN Amro等歐洲主要銀行。