調查：多數人指股市創新高有利富人

自1929年美股崩盤展開長達10年的經濟大蕭條至今已近100年，美國 人習慣於將股市下跌視為經濟處於危險之中的訊號，而股市上漲則代表了經濟蓬勃發展，對所有人都更好。

不過現在由於新冠疫情，華爾街和美國經濟之間出現歷史性脫節，一項最新調查顯示，美國人對股市的看法也在不斷變化。

根據CNBC對全美經濟的調查，有57%的受訪者表示道瓊工業指數 、史坦普500指數和那斯達克指數創下新高，代表了企業和有錢人過得更好；而只有30%的受訪者認為，創紀錄的股指顯示整體經濟表現較好。

這是較2018年10月上次調查之後出現的明顯變化，當年股市創下新高，而失業率則頻創新低。當時有38%受訪者表示，股市上漲代表整體經濟強勁；另有46%受訪者表示，股市上揚的好處主要流向大企業和有錢人。

態度的變化幾乎涵蓋了所有人口階層以及股市族。年齡在18-34歲間的年輕人中，有60%在股市中獲利最少。他們說，股市上揚主要讓公司和有錢人受益。但是，在所有投資 股市的成年人中，這個數字更上升到61%。

即使投資額在5萬元以上、家庭年收入在7.5萬元以上的金融精英中，也有53%的受訪者表示，股市表現佳只是造福了大型企業和收入最高的1%人群。

調查顯示，共和黨籍受訪者出現的變化最為顯著，這群人通常認為經濟受益於強勁股市表現。在2018年10月的調查中，只有17%的人認為股指上揚有利有錢人和企業。而在2020年12月的調查中，有36%的人同意這種看法，上升近20個百分點。