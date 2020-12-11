疫情期間婦女為家庭辭職 退休金與社安金均受衝擊

疫情期間，全美不少職業婦女為照顧孩子而辭掉工作。美聯社

疫情 期間，全美各地許多學校改為網路教學，不少職業婦女為照顧在家遠距上課的孩子而辭掉工作。專家指出，婦女在疫情期間退出職場，除了立即能感受到的收入減少之外，還有退休金 、社安金雙雙遭受衝擊的長遠影響。

紐約時報報導分析，疫情引發的經濟衰退，對女性勞工 的打擊遠遠超過男性勞工，兩者之間呈現不符比例的現象，某些經濟專家形容，這波經濟衰退似乎以女性為主。

從退休財務規畫來看，女性長期處於劣勢。女性勞工薪資較低，除了工作之外還要兼顧家庭，照顧老小，退休帳戶與社安金則與工資歷史有正相關，女性勞工在薪資條件較差的情況下，退休金與社安金便較男性勞工略遜一籌。但女性平均年齡卻比男性來得長壽，若要考慮晚年的醫療花費，退休存款恐怕就占去大半。

住在加州聖地牙哥，從事服飾製造銷售的莉亞‧泰瑞爾(Leah Tyrrell)，疫情發生最初幾個月便改為在家上班，雖然工作時間減少，但優點是可以照顧年紀分別為9歲、8歲及5歲的三個女兒。她說，後來老闆要求員工回到辦公室全面恢復正常上班，經過一番考量，因為丈夫收入較優，她便決定辭職。

43歲的她說，辭職是個困難的決定，但小女兒幼稚園網路上課，非常需要家長從旁協助，讓她感受到這段期間必須專心照顧孩子。泰瑞爾原本參加公司的401(k)退休計畫，僱主提供相對提撥(match)，如今只能把充實退休帳戶的計畫暫時擱下，等疫情結束後重返職場再做打算。

她說，希望接下來找到的新工作，僱主也會提供員工退休帳戶相對提撥的待遇，「不過，我大概將損失一年的存款」。

紐約時報報導，一名35歲職業婦女年薪收入為8萬元，如果離開職場5年，將使得她在67歲退休時，退休帳戶大約減少19萬7000元資產。

自由派智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)經濟學者馬多維茲(Michael Madowitz)說：「對於這波經濟衰退的長期影響，我最大的擔憂在於，許多家庭將蒙受巨大財務損失。」