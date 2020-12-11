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如何讓員工願意打疫苗？美國企業評估該威脅或利誘

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如何讓員工願意打疫苗？美國企業評估該威脅或利誘

編譯湯淑君／綜合外電
美企正評估各種選項，設法讓員工願意打新冠疫苗。路透
美企正評估各種選項，設法讓員工願意打新冠疫苗。路透

路透報導，美國勞工可能即將面臨抉擇：接受新冠疫苗注射，費用由雇主埋單，或領取現金獎勵；堅持不接種疫苗者，可能遭到調職，甚至得捲鋪蓋走人。

路透報導，這些正是美國企業評估中的選項，目的是讓在家上班的員工重返工作崗位，而不引起反彈或觸犯聘僱法。鑑於食品藥物管理局（FDA）近日內可望批准第一批新冠疫苗施打，企業紛紛向法律顧問、衛生照護專家請教，並對員工進行意見調查，了解何時該給胡蘿蔔，何時又該動用棍棒。

皮尤研究中心的民調顯示，21%的美國受訪民眾堅決反對接種新冠疫苗，60%則表示可能接受注射。民眾意見分歧和擔心副作用，以致企業評估多種選項。

對企業提供諮詢服務的達拉斯執業律師Rogge Dunn說：「有些客戶說：『接種疫苗的員工，我們會給獎金。』」

但員工未必會對這種「利誘」心動。

喬治亞州一位護理人員以匿名身分表示，疫苗「倉卒推出令人不安」，堅稱再多的獎勵也不會使她改變主意，因為擔心可能有引發神經病變的風險，像是格林巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome）。

其他勞工則表示，一旦第一線護理人員施打疫苗證明安全無虞，就會排隊等候接種。

37歲的麻州木工師傅Sean Rollins說：「我願意打，但也許會先等等。」他表示，會先觀望是否傳出嚴重副作用再說，保護家人比任何賞金都重要，免費接種也不錯。

聖地牙哥51歲市府員工Alissa Gabriel說：「我願意儘快接種，什麼獎勵也不必。」她認為，打疫苗可讓遠距工作者重回辦公室上班。

已開始著手擬定疫苗接種政策的大型雇主包括：雪佛龍（Chevron）、福特汽車（ Ford）、零售商目標公司（Target）、連鎖餐廳Ford's Garage、美國鋼鐵工會（USW）、煉油業者Marathon Petroleum和Citgo Petroleum。

Marathon Petroleum發言人Jamal Kheiry說，這家全美最大煉油公司正為旗下6萬名員工「研擬使用新冠疫苗的計畫」，但正式政策未定。

擁有逾1,700家零售店並兼營藥局的Target說，計劃透過這些附設藥局的門市，給店內員工注射疫苗，若疫苗供應充足也會對購物者提供施打服務。

福特汽車已訂購能存放疫苗的冷藏櫃，並且在疫苗到貨後，隨即啟動自願接種計畫。通用汽車（GM）和飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）也正評估內部計畫。

USW也在研究疫苗施打計畫、豁免條款等，並向美國疾病預防管制中心（CDC）尋求建議。工會幹部Michael Wright表示，應「強烈鼓勵」接種疫苗，但不該是強制施打，且應對有副作用反應的勞工提供免費健康照護，和帶薪假。

經營15家連鎖餐廳Ford's Garage的執行長Steve Shlemon表示，將為1,800名員工支付注射疫苗的費用，並呼籲把餐旅業員工視為「必要勞工」以加速施打。他說，疫苗可說服在家避疫員工重返崗位不必擔心感染，且能保護顧客。

若是來硬的呢？律師事務所Jackson Walker合夥人Sarah Mitchell說，民間企業可強制員工接種，但須訂出條件，讓一些基於宗教和醫療因素不能打疫苗的人可豁免。她認為，基於新冠肺炎疫情的直接威脅，強制計畫可望獲准，且企業也可以「保護員工免於遭不肯接種疫苗者傳染」為由，解僱頑強抗拒的員工 。

疫苗 美國 勞工

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