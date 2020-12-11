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移民及海關執法局代局長范姆 年底前辭職

移民及海關執法局代局長范姆 年底前辭職

記者顏伶如／綜合報導
美國聯邦移民及海關執法局越南裔代理局長范姆(Tony Pham)11日對福斯新聞網(Fox News)發表聲明證實，將於年底前請辭。(取自ICE網站)
美國聯邦移民及海關執法局越南裔代理局長范姆(Tony Pham)11日對福斯新聞網(Fox News)發表聲明證實，將於年底前請辭。(取自ICE網站)

美國聯邦移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE)越南裔代理局長范姆(Tony Pham)11日對福斯新聞網(Fox News)發表聲明證實，將於年底前請辭，以便有更多時間與家人相處。今年8月范姆出任移民及海關執法局代理局長後，加強掃蕩無證移民，曾引起亞裔社群抗議，抨擊川普政府利用范姆的亞裔出身背景。

47歲的范姆年僅2歲時隨家人逃離西貢，身為難民曾落腳關島、阿肯色州等地。1985年，范姆入籍成為美國公民。他在法學院畢業之後成為檢察官，處理毒品犯罪、黑幫及軍火等案件。

移民和海關執法局前任代理局長艾本斯( Matthew Albence)今年7月退休，原為移民和海關執法局首席法律顧問的范姆獲得任命為代理局長。

就在范姆出任代理局長的數周之後，移民和海關執法局在加州雷厲風行掃蕩，共有128名無證移民遭到扣押，其中96%有犯罪前科，是近年來規模最大的一波非法移民查緝行動。

福斯新聞網報導，11日有消息傳出范姆年底之前就會辭官，這個消息不久之後便獲得范姆證實。

范姆在聲明中表示：「川普政府提供機會，讓我能以移民和海關執法局首席法律顧問及代理局長身份為國服務，創造個人職業生涯最高榮譽，對此我由衷感激」。

他表示，率領有著認真團隊的執法機構，是人生中難得的榮耀，有幸與分布於全美各地的旗下人員見面，「我將持續為移民和海關執法局努力不懈的男女員工發聲，不過，在今年年底，我將回到維吉尼亞州里契蒙(Richmond)的家，多花一些時間跟家人在一起」。

范姆代理局長任內，移民和海關執法局針對有犯罪紀錄的非法移民展開一連串打擊行動，並挑戰對無證移民提供免遭驅逐出境保護的「庇護城市」(sanctuary cities)。

今年10月，范姆接受福斯新聞專訪時，曾談到童年時期逃出西貢的經歷。

他說，1975年4月19日，母親帶著包括他在內的三個孩子，好不容易抵達新山一國際機場(Tan Son Nhat International Airport)，母親帶著一封愛德華茲(John Edwards)所寫的信，證明可以在4月19日搭機離開西貢。他說，後來西貢在4月10日淪陷，越戰從此結束，而他自己則於10歲時終於有機會跟愛德華茲見面。

范姆受訪時說，難民出身以及曾為檢察官的歷練，讓他對於推動移民政策改革，感觸特別深刻。他說，不管是申請移民，學校考試或參加州政府律師考試，如果有人作弊，就是藐視、貶抑合法管道，「我的父母是遵循合法管道，辛苦努力而成為合法公民的」。

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