川普離任前再處決死刑犯 7月以來第9人

美國 一名死刑犯今天接受注射死刑，即將卸任的川普 政府無視外界法外開恩的呼聲與監獄中的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，自今年7月以來已9度執行聯邦死刑。

法新社報導，40歲的非裔美國人柏納（Brandon Bernard）今天在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）的監獄接受注射死刑。1999年，當年18歲的柏納在德州犯下雙重謀殺案。

由於柏納當年犯案時年紀輕，並在獄中表現良好，超過50萬人連署為他請命，呼籲川普政府幫他減刑至無期徒刑，其中一位高呼刀下留人的是美國實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）。

她說：「當時他才剛過18歲沒幾個月，大腦仍在發育。」「雖然柏納確實參與這項罪行，可是他扮演的角色不如其他涉案的青少年，他們其中有2人已經出獄回家。」

柏納與另外4名非裔青少年綁架一對來自愛荷華州的年輕白人牧師夫妻，他們強迫受害人提領現金後開槍射殺，再於車上焚燒屍體。

由於此案發生在一處美軍基地，因此在聯邦法庭裁決。

當年開槍者是19歲的維阿瓦（Christopher Vialva ），柏納則是向車子縱火。兩人在2000年遭判處死刑。

維阿瓦今年9月接受注射死刑處決，其他共犯則因當時犯案年齡不到17歲，逃過死刑。

自從今年7月川普下令恢復執行死刑、中斷連續17年未處決死刑犯的紀錄以來，柏納成為美國政府處決的第9人。

川普（Donald Trump）政府宣布於明年1月20日離任前，至少還會有好幾次的執行死刑計畫。過去131年以來，即將卸任的總統傳統上會在這過渡期間暫緩執行死刑。

川普任內最後一次執行死刑將是明年1月15日，距離拜登 （Joe Biden）就職前僅5天。拜登已誓言要終結聯邦死刑。

美國在今年7月以前，過去45年來只執行3次聯邦死刑。