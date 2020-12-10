Airbnb掛牌價高出IPO價格2倍 甲骨文和Lululemon財報優

財經簡訊

首申失業金數85.3萬 近3月新高

勞工部報導，上周首次申請失業保險人數總計85.3萬，高於前周修正後的71.6萬，也高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查經濟學者預期的73萬人，為9月19日以來的最高單周數字。連續申領數增加23萬至576萬，是8月下旬以來首次增加。未經調整的數字為94萬7504人，較前周增加31.9%。

11月CPI月增0.2% 年增1.2%

商務部表示，11月消費者物價指數(CPI)在10月維持不變之後上升0.2%，高於華爾街之前預計的月增0.1%。與去年同期比較CPI增加1.2%，高於預期的1.1%。顯示通膨壓力仍然呈現溫和。

Airbnb掛牌 較IPO價高逾2倍

Airbnb在10日掛牌首日以每股146元開盤，是前一天IPO發行價68元的2倍多。Airbnb是今年最受期待的科技IPO個股。開盤價使Airbnb在非稀釋基礎上的市值超過870億元。股價收漲112.81%報144.71元，市值超越旅遊巨頭Booking的860億元和競爭對手Expedia的180億元，更遠超過連鎖酒店如萬豪和希爾頓。

沃爾瑪 動員全美店面因應疫苗 接種

沃爾瑪醫療長范吉德(Tom Van Gilder)表示，一旦疫苗獲得批准，沃爾瑪已準備好全美管理新冠病毒疫苗。他指出，沃爾瑪已準備在其5000多家店面和Sam's Club藥房做好接種準備，例如在擺放冰箱和乾冰，以將它們存放在合適的溫度下。

甲骨文財報優 但硬體營收 衰退

甲骨文第2財季財報雖優於預期，但獲利增幅趨緩，且硬體營收衰退。調整後每股獲利1.06元，高於預期的1元；營收98億元，略高於預期的97.9億元，年增2%，與上季同。最大業務部門雲端服務和授權費收入達71.1億元，同比增加4%。但雲端授權和企業內部裝置授權營收10.9億元，下降3%。

Lululemon財報受惠消費者直購

Lululemon上季銷售額11億元，較上年同期增加22%，且超出分析師預期，因購物者在疫情期間光顧該公司商店和網站購買運動服裝。由於電商業務推動，北美營收成長19%。直接面向消費者的整體營收增加94%，占總營收的42.8%，而去年同期為26.9%。調整後每股獲利1.16元，高於預期的88分。