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申領失業金遽增 恐損明年首季GDP

記者張大仁／綜合報導
申領失業金數激增，恐拖累第1季GDP。（歐新社）
申領失業金數激增，恐拖累第1季GDP。（歐新社）

新申請失業救濟金人數猛增至9月中旬以來最高水平，預示著勞動市場的疲軟可能在明年第1季前繼續拖累經濟。

截至12月5日當周，首度申請失業救濟金人數躍升至85.3萬人，較前周增加13.7萬人，這是自3月經濟封鎖高峰之後的最大單周增幅。《道瓊》(Dow Jones)經濟學者之前預期為73萬人。他們指出，感恩節假期可能讓近2周數據失真，但趨勢顯然是負面的。

州級申領數據增加23萬至576萬人，也是8月來首次增加。

MUFG Union Bank首席財務經濟學者魯普基(Chris Rupkey)說，「看來失業率正在開始上升。12月將不是個好月份。」「從本月第一周開始就是個不佳徵兆，之後可能會更糟。感覺上像是封鎖是加劇主因。對於那些預計第1季經濟將出現負成長的預測來說，這加接近現實。」

勞動市場的改善已顯示出放緩跡象。11月24.5萬個就業人數增幅低於預期約20萬人，並且遠低於10月新增的61萬人。

魯普基指出，「季節因素顯示12月第一周就是一場災難，因為裁員數很多。傳統上這是嚴冬開始的時節，如果身為勞工並且在戶外工作。」他指出，未經季節調整的數據大幅增加22萬8982人至94萬7500人，「數字有些過頭，但遠景似乎隨著部分州的封鎖而變得陰暗，尤其是加州，它占全美人口的10%。情況只會越來越糟。」

根據穆迪分析最新預測，第1季GDP在第4季成長3.8%之後將平均成長3%。部分經濟學者預計當季為零成長，而摩根大通則預計第1季GDP將收縮。

魯普基說，他預計疫苗廣泛接種後經濟將再次復甦。他說：「要到第2季或第1季末。」

經濟學者將失業金申請數據視為勞動市場的穩定預警訊號，因為申領數反映了實際裁員數。但是，在疫情期間數據很難讀取，還需納入根據特殊聯邦紓困計畫申請福利的勞工人數一起考慮。

摩根大通經濟學者指出，「最近數據的疲軟可能反映出與病毒相關的發展相關的勞動市場惡化。但其他因素也可能發揮作用，而且假期前後的數據可能比較失真。」

申領福利的大多數勞工都在特殊疫情計畫範圍內，該計畫由國會出資，將於年底到期。該計畫涵蓋其他用罄福利的個別勞工。

勞工部表示，截至11月21日當周，總體申索總數為1900萬，較前周減少110萬。截至12月5日當周，有42萬7609人申請疫情失業援助，較上周增加13萬9375人。

Grant Thornton首席經濟學者史旺克(Diane Swonk)就周增幅表示：「部分原因是趕上現況，但趨勢方向錯誤。」她說，即將到期的補助對象涵蓋約1300萬人。

自夏季以來，國會一直在考慮採取更多紓困措施，現在正努力於下周達成新的補助。史旺克說，「他們現在極需紓困。這是最直接有效的作法。否則失業率可能會很糟，且會比預期的還糟。」

她說，裁員數可能會在12月激增，第1季經濟很可能顯示持平或負成長，「毫無疑問地，12月結束時經濟會表現不佳。我們不知道家庭如何維持支出。這是個警訊。」「國會對那些無法養家糊口失業者的尖叫聲充耳不聞。而他們的聲量越來越響。」

勞工部 紓困 疫情

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