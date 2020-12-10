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紓困案+失業金 道指失守3萬點

記者張大仁／綜合報導
國會仍在努力於年底前推出全新財政紓困措施。眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)告訴記者，兩黨為「額外政府援助計畫」的談判有「巨大進展」。（美聯社）
國會仍在努力於年底前推出全新財政紓困措施。眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)告訴記者，兩黨為「額外政府援助計畫」的談判有「巨大進展」。（美聯社）

由於國會仍在努力於年底前推出全新財政紓困措施，股市收盤持平。失業救濟金申領人數較預期為弱，更加重了悲觀情緒。

道瓊工業平均指數收盤下跌69.55點或0.23%收2萬9999.26點。史坦普500下跌4.72點或0.13%收3668.1點。那斯達克綜合指數上漲66.85點或0.54%收1萬2405.81點，因為Netflix和蘋果股價均上漲超過1.2%。

Verizon和IBM分別下跌1.55%和1.45%，領跌道指。工業股下跌0.9%，拖累史指。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)告訴記者，兩黨為「額外政府援助計畫」的談判有「巨大進展」。但是，雙方仍就企業免除責任展開辯論。

民主黨再次批准一項9080億元的兩黨紓困方案，但Politico報導，參議院多數黨領袖麥康諾助理告訴其他國會領導人辦公室，參議院共和黨員不會支持該措施。

眾議院9日通過一項政府撥款延長協議，讓聯邦政府可運作到12月18日，並為進一步談判爭取時間，以爭取更大的救濟金額。

Aegon Asset Management首席宏觀策略師萊賓斯基(Frank Rybinski)說，未能就紓困措施達成協議可能會在短期內傷害風險資產，「股市減碼看待疫苗推出和紓困措施；如果年底前仍未通過紓困案，那麼股市肯定會採取避險措施。」不過，隨著2021年下半年經濟前景開始好轉，他將利用這些下跌作為買進機會。

美國最新失業數據也抑制了股市情緒。上周初次申請失業救濟金人數躍升至85.3萬人，超過《道瓊》估計的73萬人，為9月以來新高，也是10月以來首次超過80萬。

Jefferies貨幣市場經濟學者西蒙斯(Thomas Simons)表示：「鑑於最新的首申數據，未來的數據可能會繼續增加。」「越來越多證據顯示，由於新冠病例數量增加和重新實施的社交隔離政策重創服務業，申領數在11月初出現拐點。」

對輝瑞BioNTech疫苗推出可望推升經濟強勁復甦的期望，讓近日主要股指水平創下歷史新高。但Commerce Street Capital CEO威利(Dory Wiley)認為，股票投資人應謹慎行事，並指出紐約證交所有90%的股票交易價格高於其200日移動均線，顯示估值可能過高。

他說，「伺機進出並不是最明智的作法，縮手可能會錯過未來2個月的某些漲幅，但是在今年明顯糟糕的基本面卻獲得如此高的回報後，我認為獲利了結並轉向現金而非債券，是目前最合理的作法。」

紓困 疫苗 股票

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