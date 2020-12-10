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21歲送餐員冒充推文騙過川普 網路假募款騙得七千多元

記者顏伶如／綜合報導
圖：pixabay
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對於一則「貝蒂‧川普」(Betty Trump)推特帳號發文，川普總統11月底當成是二姊伊莉莎白‧川普‧葛拉(Elizabeth Trump Grau)所有，回應寫道：「謝謝妳，伊莉莎白」。這個惡作劇帳號其實是一名21歲的賓州送餐快遞員霍爾(Josh Hall)所創。霍爾發起的「同性戀者為川普發聲」(Gay Voices for Trump)冒牌團體，在GoFundMe網站的網路募款則騙得7384元。

住在賓州米卡尼斯柏格(Mechanicsburg)的霍爾上周接受紐約時報訪問時，坦承「同性戀者為川普發聲」團體根本不存在。在GoFundMe網站的募款專頁，「同性戀者為川普發聲」自稱「美國同性戀、雙性戀和跨性別者(LGBT)的草根聯盟」，並指募款所得將用來組織動員、舉辦活動以及販賣商品。

報導指出，「同性戀者為川普發聲」獲得網路募款有7384元，GoFundMe網站發言人證實，募款所得已經被領走，匯入戶名為「Josh H.」的帳戶，不過GoFundMe已經針對這起募款活動展開調查，捐款人如果提出要求，GoFundMe將會退回捐款。

霍爾說，從今年2月開始便在推特大量開立與川普家庭成員有關的冒名帳號，除了川普二姊伊莉莎白‧川普‧葛拉之外，還有川普么兒拜倫‧川普(Barron)及川普弟弟羅伯特‧川普(Robert S.Trump)的帳號。

「貝蒂‧川普」推文先是被保守派電台脫口秀節目主持人杜普瑞(Wayne Dupree)在網站文章中引用，後來更獲得川普親自發文感謝。

惡搞推文竟讓川普信以為真，霍爾回憶當時感受說：「我的感覺是，我的天啊，他竟然以為真的是他姊姊。」他表示：「我並沒有惡意，我只是想要為讓『美國再度偉大』(MAGA)支持者打氣，做一些好玩的事。」

霍爾也利用許多不同帳號，在網路上鼓吹各種陰謀論，包括美國民眾體內被植入晶片，以及前總統甘迺迪仍然健在。霍爾還開帳號冒充白宮抗疫小組成員的柏克斯(Deborah Birx)，發文指稱「疫情是遭惡勢力故意散布，用來打擊美國經濟，破壞川普選情」。

報導指出，霍爾各種不同的假帳號累計有16萬名追蹤粉絲，但假帳號如今都被推特移除。

川普 GoFundMe 美國

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