堅信川普終將勝選 鄉村歌手跟記者打賭一萬元

鄉村歌手約翰李奇(John Rich)宣布,非常有信心最高法院將幫忙川普 總統推翻選舉結果,讓川普順利連任,要以一萬元跟滾石雜誌(Rolling Stone)記者葛登(Adam Gold)公開打賭,「如果拜登 宣誓就職,我這一萬元就輸了」。

川普競選團隊從大選結束以來在多州提出選舉舞弊訴訟,卻一再遭受挫折,就連共和黨提出的賓州選舉訴訟也遭最高法院駁回。

葛登本周稍早在推特詢問約翰李奇,是否仍然相信最高法院將幫助川普勝選。

約翰李奇8日在推文發表聲明回應寫道:「非常有信心!讓我們公開來打個賭。我們各自拿出一萬元,放進託管帳戶,如果拜登宣誓就職,我這一萬元就輸了,但你必須把錢捐給摺疊榮耀(Folds of Honor)軍人基金。」

這位出生於德州 的46歲歌手兼音樂創作人在推文中也表示:「如果川普贏了,我會把你的一萬元捐給你指定的慈善機構。一言為定嗎?」推文最後加註關鍵字「掏錢出來,否則就閉嘴」(#PutUpOrShutUp)。

.@goldadam VERY confident! Let's make our bet official. We both put 10k into an escrow account and if Biden is sworn in as POTUS, I lose my 10k, but you have to DONATE it to @FoldsOfHonor. If Trump wins, I'll donate your 10k to a charity of your choice. Deal? #PutUpOrShutUp https://t.co/f9cTtsjdPO