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堅信川普終將勝選 鄉村歌手跟記者打賭一萬元

記者顏伶如／綜合報導
鄉村歌手約翰李奇(John Rich)。Getty Images
鄉村歌手約翰李奇(John Rich)。Getty Images

鄉村歌手約翰李奇(John Rich)宣布，非常有信心最高法院將幫忙川普總統推翻選舉結果，讓川普順利連任，要以一萬元跟滾石雜誌(Rolling Stone)記者葛登(Adam Gold)公開打賭，「如果拜登宣誓就職，我這一萬元就輸了」。

川普競選團隊從大選結束以來在多州提出選舉舞弊訴訟，卻一再遭受挫折，就連共和黨提出的賓州選舉訴訟也遭最高法院駁回。

葛登本周稍早在推特詢問約翰李奇，是否仍然相信最高法院將幫助川普勝選。

約翰李奇8日在推文發表聲明回應寫道：「非常有信心！讓我們公開來打個賭。我們各自拿出一萬元，放進託管帳戶，如果拜登宣誓就職，我這一萬元就輸了，但你必須把錢捐給摺疊榮耀(Folds of Honor)軍人基金。」

這位出生於德州的46歲歌手兼音樂創作人在推文中也表示：「如果川普贏了，我會把你的一萬元捐給你指定的慈善機構。一言為定嗎？」推文最後加註關鍵字「掏錢出來，否則就閉嘴」(#PutUpOrShutUp)。

葛登在後續推文表示，有人表示願意贊助他跟約翰李奇加碼，對賭五萬元。

川普 拜登 德州

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