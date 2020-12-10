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美公布18名太空人團隊 可望出現第一位登月女性

中央社／佛羅里達州卡納維爾角9日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）公布18名太空人團隊，其中5人來到現場，他們戴著口罩，走上舞台，並揮手致意。美聯社
美國國家航空暨太空總署（NASA）公布18名太空人團隊，其中5人來到現場，他們戴著口罩，走上舞台，並揮手致意。美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）公布18名太空人團隊，其中一半是女性，他們將為美國「阿提米絲」（Artemis）登月計畫接受訓練。

第一位登上月球女性和下一位登上月球的男性，將來自這個精英團隊。

兼任國家太空委員會（National Space Council）主席的美國副總統潘斯（Mike Pence），今天在最後一次委員會議結束時，向外界介紹這些太空人。潘斯在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）介紹太空人出場，上方正是1960和1970年代美國阿波羅（Apollo）登月計畫中僅存3枚土星5號（Saturn V）登月火箭的其中一枚。

潘斯說，在美國12名登月太空人中，最後一位是已故的阿波羅17號指揮官塞南（Gene Cernan），塞南生前只想除去「最後一位」的稱號。塞南最後登月足跡是在1972年12月14日。

潘斯對著台下一小群保持社交距離的來賓表示：「塞南用餘生倡導美國重返月球，我們懷念他。」

18名太空人中有5人來到現場，他們戴著口罩，走上舞台，並揮手致意。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）強調，將會有更多的太空人加入這個團隊。NASA目前有47名現役太空人。

NASA設定在2024年之前實現登月目標，但可能性愈來愈渺茫，即將到來的政府更替也增加了不確定性。

太空 美國 NASA

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