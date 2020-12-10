我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

編譯周辰陽／即時報導
全球最大影像分享平台YouTube宣布，因美國已有足夠的州公告總統當選人，將開始動手砍掉任何聲稱廣泛選舉舞弊會改變大選結果的新影片。(畫面翻攝：YouTube)
全球最大影像分享平台YouTube宣布，因美國已有足夠的州公告總統當選人，將開始動手砍掉任何聲稱廣泛選舉舞弊會改變大選結果的新影片。(畫面翻攝：YouTube)

美國各州解決總統選舉糾紛的「安全港期限」（safe harbor deadline）於8日屆滿，全球最大影音分享平台YouTube宣布，因「已有足夠的州公告當選人」，將開始動手砍掉任何錯誤聲稱大選結果因處處舞弊而改變的新影片。新規則一體適用，連川普總統也不例外。

YouTube在部落格貼文指出，砍影片標準定為9日或之後上傳的內容，像聲稱總統候選人靠著廣泛軟體故障或計票錯誤而當選的影片就會被移除。同時也網開一面，若是針對選舉舞弊的新聞報導與評論，只要具有足夠的教育、紀錄、科學或藝術背景，就可以繼續留在YouTube上。

雖然律師團一直拿不出證據，川普總統與資深共和黨要人持續憑空聲稱選舉被「操縱」，YouTube此前在類似影片下方加註警語，同時附上正確資訊的網址連結，仍被民主黨批評取締假新聞與陰謀論影片不力，共和黨員則抨擊科技巨頭對保守派有偏見。

YouTube聲稱此舉符合站方在過去總統選舉的做法，媒體則指川普總統與共和黨政客將因此大怒，有川粉就呼籲同好轉戰另一個影音平台Rumble，目前外界將觀察推特與臉書是否會跟進。

YouTube 共和黨 川普

上一則

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

下一則

火眼遭駭客攻擊 同業將矛頭指向俄羅斯

延伸閱讀

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元
與中國女間諜交往? 金山東灣聯邦眾議員喊冤斥抹黑

與中國女間諜交往? 金山東灣聯邦眾議員喊冤斥抹黑
6州輸掉40法律戰 川普稱選舉不公 卻拿不出證據

6州輸掉40法律戰 川普稱選舉不公 卻拿不出證據
控4州舞弊 川普稱將「介入」德州訴訟 獲17紅州支持

控4州舞弊 川普稱將「介入」德州訴訟 獲17紅州支持

熱門新聞

Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

2020-12-07 10:38
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

2020-12-03 22:13
朗提的餐館內用區貼著告示，要客人保持社交距離，但不禁止內用。（美聯社）

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

2020-12-07 11:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗