川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

全球最大影像分享平台YouTube宣布，因美國已有足夠的州公告總統當選人，將開始動手砍掉任何聲稱廣泛選舉舞弊會改變大選結果的新影片。(畫面翻攝：YouTube)

美國各州解決總統選舉糾紛的「安全港期限」（safe harbor deadline）於8日屆滿，全球最大影音分享平台YouTube 宣布，因「已有足夠的州公告當選人」，將開始動手砍掉任何錯誤聲稱大選結果因處處舞弊而改變的新影片。新規則一體適用，連川普 總統也不例外。

YouTube在部落格貼文指出，砍影片標準定為9日或之後上傳的內容，像聲稱總統候選人靠著廣泛軟體故障或計票錯誤而當選的影片就會被移除。同時也網開一面，若是針對選舉舞弊的新聞報導與評論，只要具有足夠的教育、紀錄、科學或藝術背景，就可以繼續留在YouTube上。

雖然律師團一直拿不出證據，川普總統與資深共和黨 要人持續憑空聲稱選舉被「操縱」，YouTube此前在類似影片下方加註警語，同時附上正確資訊的網址連結，仍被民主黨批評取締假新聞與陰謀論影片不力，共和黨員則抨擊科技巨頭對保守派有偏見。

YouTube聲稱此舉符合站方在過去總統選舉的做法，媒體則指川普總統與共和黨政客將因此大怒，有川粉就呼籲同好轉戰另一個影音平台Rumble，目前外界將觀察推特與臉書是否會跟進。