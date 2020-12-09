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DoorDash、C3.ai、PubMatic同日IPO 股價均大漲

記者張大仁／整理

財經簡訊

DoorDash以102元IPO 漲逾80%

外送餐點App龍頭DoorDash的股票9日在紐約證券交易所(NYSE)上市首日大漲。該公司8日晚定每股102元為上市價格，高於其90元至95元的區間。開盤報182元，收報189.51元，市值衝上578億元。DoorDash成立於2013年，在疫情關鍵時刻加入競爭對手GrubHub和Uber，成為餐點外送主力。

企業AI軟體C3.ai掛牌 漲幅逾倍

由科技企業家西貝爾(Tom Siebel)創立的企業AI軟體公司C3.ai於9日在紐約證券交易所(NYSE)掛牌交易，股價為每股100元，較其8日晚定出的IPO價格42億元高出100%以上，盤中最高上漲142%，市值接近100億元。收報92.49元，漲幅為120.21%。

GM自駕車Cruise在舊金山試車

通用汽車(GM)全資子公司Cruise宣布，已開始在舊金山測試無人駕駛自駕車。CEO阿曼(Dan Ammann)說，一開始將測試少量車輛，然後在整個舊金山進行「非常有條理和負責任的」測試。他補充說，這也是美國主要城市首度批准進行相闗測試。雖駕駛座沒有人，但在測試中仍有安全操作員坐在乘客座上。

達美和聯航調降國際機票手續費

達美航空和聯合航空加入美國航空之列，開始調降國際機票改票手續費，以刺激因新冠疫情而被抑制的旅遊需求。達美、美航和聯航在8月調降了國內航班的改票費用。美航上月將其擴展至國際線，包括長途航線。根據運輸部統計，去年改票和退票費用為美國航空業者帶來28億元收入。更改國際機票的費用至少200元再加上票價差額。

達美航空促員工同意續休無薪假

達美航空CEO巴斯蒂安(Ed Bastian)要求員工簽署同意更多無薪假，因旅遊需求不振將持續到2021年。運輸安全管理局(TSA)在9日對美國機場進行了50萬1513人次篩查，是7月4日以來最少的一天，不到一年前190萬人的四分之一。已有超過4萬名達美員工選擇無薪假，約1.8萬人接受買斷合約和提前退休，使員工數較疫情前減少約20%。

廣告科技PubMatic掛牌 收漲47%

成立14年的廣告科技公司PubMatic的股票在9日以20日IPO，開盤報25.12元，盤中一度上漲逾65%至33.16元，收漲47.25%報29.45元。該公司主要承接賣方廣告市場，讓出版商和App開發者在各類媒體上向廣告商出售欄位。截至9月30日該公司今年營收達1.27億元，年增33%。

美國 自駕車 疫情

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