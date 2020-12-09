需國會豁免 美候任防長：脫下軍服的那一刻我就是平民

美國總統當選人拜登提名曾任美軍中央司令部司令的退役陸軍上將奧斯丁（Lloyd Austin）出任國防部長。美聯社

美國 總統當選人拜登 9日下午在德拉瓦州介紹候任國防部 長奧斯丁（Lloyd Austin），外界聚焦在奧斯丁退役年限未滿7年，需要國會豁免的問題。拜登重申，尊重這項原則且充分相信奧斯丁，呼籲國會支持奧斯丁；奧斯丁則稱自己4年多年脫下軍服那一刻，就是平民，未來將和文人軍官及常任官員一起合作，在拜登領導下，讓美國重返世界領導地位。

奧斯丁說，他的軍旅生涯都是在世界各地解決棘手問題與強大對手，如今，他將與拜登共同在棘手問題上合作，作為一個國防部長，他會給拜登直接和不加掩飾的建議。

奧斯丁表示，「4年多前結束軍旅生涯，脫下制服的那一刻，我從『奧斯丁將軍』成為『奧斯丁』，這是很重要的區別....如今，我是一介軍旅經驗的平民，將擔任國防部長。」

奧斯丁表示，他了解國防部在維持穩定，抵禦侵略，防衛並支持世界關鍵盟友的重要角色；過去他曾和全球的外交盟友攜手合作，共同實現目標，若確認出任，他也會重新開始這項重要工作。

拜登說，奧斯丁無疑是此時領導國防部的最佳人選，且奧斯丁充分理解他所承諾的，重建並現代化美國從亞太、歐洲到全球的同盟。

拜登說，他充分理解並尊重退役滿7年才能出任國防部長的理由，若不是國家此刻需要，且他信任奧斯丁，他不會在此時要求例外。

拜登表示，「我相信文人領軍的重要性，被提名人奧斯丁也是。」奧斯丁未來將獲得文官支持，共同制定國防政策。

拜登說，奧斯丁尊重美國憲法與政府系統，他相信奧斯丁也會尊重美國由文人領軍的鐵則。

拜登表示，美國必須制定一項新的外交政策，以外交為優先振興聯盟，讓美國重回全球領導層級，團結世界，應對疫情、氣候變遷、核子擴散和難民危機等安全威脅。