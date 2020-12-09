需國會豁免 美候任防長：脫下軍服的那一刻我就是平民
美國總統當選人拜登9日下午在德拉瓦州介紹候任國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），外界聚焦在奧斯丁退役年限未滿7年，需要國會豁免的問題。拜登重申，尊重這項原則且充分相信奧斯丁，呼籲國會支持奧斯丁；奧斯丁則稱自己4年多年脫下軍服那一刻，就是平民，未來將和文人軍官及常任官員一起合作，在拜登領導下，讓美國重返世界領導地位。
奧斯丁說，他的軍旅生涯都是在世界各地解決棘手問題與強大對手，如今，他將與拜登共同在棘手問題上合作，作為一個國防部長，他會給拜登直接和不加掩飾的建議。
奧斯丁表示，「4年多前結束軍旅生涯，脫下制服的那一刻，我從『奧斯丁將軍』成為『奧斯丁』，這是很重要的區別....如今，我是一介軍旅經驗的平民，將擔任國防部長。」
奧斯丁表示，他了解國防部在維持穩定，抵禦侵略，防衛並支持世界關鍵盟友的重要角色；過去他曾和全球的外交盟友攜手合作，共同實現目標，若確認出任，他也會重新開始這項重要工作。
拜登說，奧斯丁無疑是此時領導國防部的最佳人選，且奧斯丁充分理解他所承諾的，重建並現代化美國從亞太、歐洲到全球的同盟。
拜登說，他充分理解並尊重退役滿7年才能出任國防部長的理由，若不是國家此刻需要，且他信任奧斯丁，他不會在此時要求例外。
拜登表示，「我相信文人領軍的重要性，被提名人奧斯丁也是。」奧斯丁未來將獲得文官支持，共同制定國防政策。
拜登說，奧斯丁尊重美國憲法與政府系統，他相信奧斯丁也會尊重美國由文人領軍的鐵則。
拜登表示，美國必須制定一項新的外交政策，以外交為優先振興聯盟，讓美國重回全球領導層級，團結世界，應對疫情、氣候變遷、核子擴散和難民危機等安全威脅。
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