民主黨國會議員調查庫許納涉嫌利用公職圖利家族企業

總統川普女婿兼高階顧問庫許納。（美聯社）

俄勒岡州民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden)、民主黨德州聯邦眾議員卡斯楚(Joaquín Castro)9日聯合宣布，正在調查川普總統女婿、白宮 資深顧問庫許納 涉嫌利用公職圖利家族企業，包括庫許納是否干預美國 對卡達( Qatar)的外交政策。魏登發表聲明說：「我們不會罷休，直到美國人民知道他所涉及利益衝突的全盤真相為止。」

魏登與卡斯楚9日要求布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield Asset Management)交出資料給參院金融委員會及眾院外交關係委員會。卡達投資局(Qatar Investment Authority)是布魯克菲爾德的重要投資金主，2018年與庫許納家族擁有的辦公室摩天大樓簽訂長期租約。

金融時報(Financial Times)報導，美國對卡達外交政策在川普政府任內出現許多轉折，讓庫許納家族因此獲得龐大利益，積欠銀行的12億貸款得以清償；庫許納身為白宮資深顧問，卻透過非正式外交管道與中東國家領袖頻頻見面，在美國對外政策擬定過程，扮演著影響極為深遠的角色。

根據先前媒體報導，「庫許納企業」(Kushner Companies)2007年以18億美元大手筆，買下紐約市第五大道(Fifth Avenue)666號的摩天辦公大樓，卻因此導致財務虧空。

魏登與卡斯楚在9日聲明中指出，雖然布魯克菲爾德資產管理公司聲稱，卡達投資者與第五大道666號摩天大樓的交易並無關係，「但卡達方面的資金，後來卻成為庫許納直接擁有企業的十多億元紓困金，為此我們深感憂心」。

聲明中表示，有關利益衝突迴避的聯邦犯罪法規，適用範圍除了白宮資深官員的個人財務，白宮官員的直系親屬也都包括在內。

金融時報指出，民主黨籍國會議員的調查重點，包括了為何布魯克菲爾德資產管理公司在2018年決定預付將近一百年的第五大道666號摩天大樓租金，而且時間點剛好是庫許納家族貸款即將到期的最後倒數幾個月。