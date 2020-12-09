我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨籍議員致函川普 要求指派特別檢察長調查大選

大讚有效！川普親密戰友朱利安尼 獲雞尾酒新冠療法

民主黨國會議員調查庫許納涉嫌利用公職圖利家族企業

記者顏伶如／綜合報導
總統川普女婿兼高階顧問庫許納。（美聯社）
總統川普女婿兼高階顧問庫許納。（美聯社）

俄勒岡州民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden)、民主黨德州聯邦眾議員卡斯楚(Joaquín Castro)9日聯合宣布，正在調查川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納涉嫌利用公職圖利家族企業，包括庫許納是否干預美國對卡達( Qatar)的外交政策。魏登發表聲明說：「我們不會罷休，直到美國人民知道他所涉及利益衝突的全盤真相為止。」

魏登與卡斯楚9日要求布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield Asset Management)交出資料給參院金融委員會及眾院外交關係委員會。卡達投資局(Qatar Investment Authority)是布魯克菲爾德的重要投資金主，2018年與庫許納家族擁有的辦公室摩天大樓簽訂長期租約。

金融時報(Financial Times)報導，美國對卡達外交政策在川普政府任內出現許多轉折，讓庫許納家族因此獲得龐大利益，積欠銀行的12億貸款得以清償；庫許納身為白宮資深顧問，卻透過非正式外交管道與中東國家領袖頻頻見面，在美國對外政策擬定過程，扮演著影響極為深遠的角色。

根據先前媒體報導，「庫許納企業」(Kushner Companies)2007年以18億美元大手筆，買下紐約市第五大道(Fifth Avenue)666號的摩天辦公大樓，卻因此導致財務虧空。

魏登與卡斯楚在9日聲明中指出，雖然布魯克菲爾德資產管理公司聲稱，卡達投資者與第五大道666號摩天大樓的交易並無關係，「但卡達方面的資金，後來卻成為庫許納直接擁有企業的十多億元紓困金，為此我們深感憂心」。

聲明中表示，有關利益衝突迴避的聯邦犯罪法規，適用範圍除了白宮資深官員的個人財務，白宮官員的直系親屬也都包括在內。

金融時報指出，民主黨籍國會議員的調查重點，包括了為何布魯克菲爾德資產管理公司在2018年決定預付將近一百年的第五大道666號摩天大樓租金，而且時間點剛好是庫許納家族貸款即將到期的最後倒數幾個月。

庫許納 美國 白宮

上一則

CNN：梅蘭妮亞悄悄安排搬往佛州細節規畫

延伸閱讀

買下佛州3000萬地皮 伊凡卡的下一步？

買下佛州3000萬地皮 伊凡卡的下一步？
傳伊凡卡買下佛州3千萬元地皮 原主為拉丁歌王胡立歐

傳伊凡卡買下佛州3千萬元地皮 原主為拉丁歌王胡立歐
疫情期間薪資保護貸款計畫 川普集團庫許納企業受益

疫情期間薪資保護貸款計畫 川普集團庫許納企業受益
光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

熱門新聞

Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

2020-12-07 10:38
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

2020-12-03 22:13
朗提的餐館內用區貼著告示，要客人保持社交距離，但不禁止內用。（美聯社）

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

2020-12-07 11:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗
香港情勢動盪 拜登團隊打破沉默 國安顧問首發文

香港情勢動盪 拜登團隊打破沉默 國安顧問首發文