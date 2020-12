CNN：梅蘭妮亞悄悄安排搬往佛州細節規畫

第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump )公開場合雖然支持丈夫,但知情人士透露,私下已悄悄安排離開白宮後搬往佛羅里達州的細節規畫。美聯社

大選結束迄今,川普 總統仍不願承認敗選,第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普(Melania Trump )公開場合雖然支持丈夫,但知情人士透露,私下已悄悄安排離開白宮 後搬往佛羅里達州的細節規畫,包括為兒子拜倫‧川普(Barron Trump)轉學到佛州,某些個人物品開始打包,分別運往紐約川普大廈(Trump Tower)或佛州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)。美國有線電視新聞網(CNN)報導,消息人士說,梅蘭妮亞目前心情是「只想回家」,已透過幕僚向相關單位詢問卸任第一夫人的日常開銷與助理人事,是否由政府預算埋單。

消息人士形容,梅蘭妮亞選舉結束到現在,心情寫照是「只想回家」,至於川普流露打算再戰2024年大選,川普盟友也猛敲邊鼓,但梅蘭妮亞恐怕不會同意。

今年4月,梅蘭妮亞延攬共和黨全代會主席兼執行長的李瑪西(Marcia Lee Kelly,譯音)為白宮東廂無給職顧問。韓裔移民出身的李瑪西,曾任白宮管理及行政辦公室(White House Office of Administration)主任。

報導指出,兩名消息人士透露,梅蘭妮亞這段時間為卸任後生活預做規畫,透過李瑪西動用個人關係詢問白宮西廂舊識及白宮預算管理局(Office of Management and Budget),查詢前任第一夫人的日常生活開銷是否由納稅人支付,得到的回應是「沒有」。

前任總統離開白宮後的個人辦公室、幕僚及某些旅行花費雖由納稅人支付,但前任第一夫人則沒有相等待遇,僅在前任總統過世後,可領每年2萬元的養老金。

三名知情人士透露,梅蘭妮亞透過李瑪西得知規定後,準備搬離華府的動作持續進行,包括清點各種私人家具、藝術品及個人用品,打包分別運往紐約或佛州。

米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)、蘿拉‧布希(Laura Bush)等前任第一夫人都曾在離開白宮後出版回憶錄,消息人士指出,梅蘭妮亞雖然也考慮出書,但傾向於俗稱「咖啡桌書」(coffee table book )的精裝版照片圖輯,介紹她在第一夫人任內完成的各項計畫。

報導指出,梅蘭妮亞對於接下來的生活打算,眼光重點都放在海湖莊園,希望兒子順利轉學到佛州,在佛州完成這個學年的學業。拜倫‧川普目前就讀馬里蘭州波多馬克(Potomac)私立學校聖安德烈主教學校(St. Andrew's Episcopal School)。

消息人士說,梅蘭妮亞2017年聘請為白宮總統住所重新裝潢的室內設計師卡納里漢(Tham Kannalikham),過去幾周已經開始為川普一家人打理接下來在海湖莊園的永久住處,除了挑選繪畫、家具布料之外,也處理浴室等地點的除舊布新任務。規模較大的翻修或改建工程,則需向當地政府申情執照許可,才能開工。

曾出版「海湖莊園:川普總統皇宮權力大門之內幕消息」(Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump's Presidential Palace)的作者黎米爾(Laurence Leamer)分析,川普一家搬到海湖莊園定居,感覺就像住進高級酒店,剛開始可能感覺不錯,「但你能想像川普大半年都閒著,什麼事也不做嗎?很快的,就會覺得受到限制。」

黎米爾說,海湖莊園俱樂部會員進進出出,川普在莊園內住所門口可能常有俱樂部會員聚集或經過,對川普家人來說恐怕感到諸多不便,如果川普果真如他自己聲稱的那般有錢,大可把俱樂部關閉,將整座海湖莊園改為私人住所。

黎米爾分析,對於川普來說,俱樂部會員有助於滿足他好大喜功的虛榮心,而且佛州棕櫚灘許多有錢人都是俱樂部會員,長期以來支持川普。