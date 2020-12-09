救星或吸血鬼？外送App讓餐廳愛恨交織、展開反擊

新冠肺炎疫情期間，DoorDash這類App外送公司讓餐飲業者既愛又恨。路透

新冠肺炎疫情 3月來襲，使原本利潤 就微薄的美國餐飲業陷入死亡漩渦，許多店家撐不過長達數周的禁止或限制內用時期，導致全美每六家餐廳就約有一家永久關閉。許多餐廳求助外送App 業者，例如DoorDash、UberEats和Grubhub，但這究竟是找到救星相助，還是飲鴆止渴？

紐約時報報導，除非疫情前就已經營外送業務，否則少有餐飲業者有充裕的時間或金錢打造自己的外送服務；但向外求援的餐廳很快就發現，這些外送App只是提供救生索，並不是救星，因為每筆訂單抽成費達30%或更高，侵蝕餐廳已經微乎其微的利潤。

App公司宣稱，高抽成費有其必要，因為要支付外送員，也需要砸錢吸引新顧客和擴大市場版圖。但從餐飲業角度來看，抽成費這麼高，讓原本把外送當成臨時解決辦法的業者大喊吃不消。

邁阿密海灘Cheeseburger Baby餐廳老闆韋托莉表示，去年外送占生意比重不到15%時，她還可以接受外送App的抽成費；但現在外送占營收比重已提高到將近90%，「這些費用正扼殺生意」。即使是規模更大、較有議價權的連鎖餐廳，利潤也遭外送App侵蝕。

一位已離職的前Grubhub主管5月發表文章，文中把外送App比喻成放高利貸者，「給你誘人的現金流，卻要你犧牲長期未來和財務穩定」。

當然，餐飲業者大可不用這些外送App。但不使用App，或拒絕付行銷費讓自家餐廳在搜尋結果排序提高一點的店家，可能眼睜睜看著顧客流向競爭對手。

一些餐飲業者為了保住通常僅5%或更低的利潤率，已經展開反擊。有些業者鼓勵顧客直接透過他們的網站訂餐，並來店自取。其他業者在外送餐點的包裝盒中塞進傳單，宣傳成本較低的選項，包括一些收取較低佣金的外送新秀。

在馬里蘭州經營兩家餐廳的阿諾德甚至懇請顧客，把手機上的外送App統統刪除。他指控Uber、DoorDash等外送App業者是「掠奪性的行業」，即使餐廳營收下滑，仍不願商量調降抽成費。

猶有甚者，強勢的App公司已想出各種方法施壓，要餐廳老闆跟他們簽約，包括未經餐廳許可逕自下載菜單，然後提供他們自己的外送。Grubhub註冊了數萬個獨立餐廳的網域名稱。紐時專欄作家班辛格（Greg Bensinger）呼籲，議員應採取行動遏制這種反競爭行為。

芝加哥Manny's Deli餐廳老闆瑞斯金則表示，他最大的不滿是App公司不願與他分享顧客資訊，這意味他無從確認這些App宣稱為他帶進新顧客是否屬實；更糟的是，他們似乎運用這些資料打造與他搶生意的「虛擬餐廳」— 不設內用區，從同一處提供多樣餐點，純做App訂餐生意。

班辛格指出，在疫情未能平息且更多地方頒布居家避疫令之際，App餐飲外送對餐飲業的重要性有增無減，問題在於餐廳與全力拚市占不惜吸收虧損的外送App公司之間，權力嚴重失衡，這可能逼得更多令人珍視的餐廳走向停業命運。

他建議消費者伸出援手，少用外送App，多多向餐廳直接訂餐然後外帶自取。國會議員也應儘速通過新一輪紓困方案，協助餐廳業者度過難關，並且立法對外送App向小生意人索取的抽成費設限。

DoorDash的首次公開發行股票（IPO）可望造就多位新富豪，但班辛格反問：這麼一個富了菁英，卻把財富建築在一堆餐廳痛苦之上的行業，真的值得歡慶嗎？