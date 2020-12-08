拜登上任前加速「執行死刑」聯邦監獄傳多人染疫

因為獄政人員紛傳新冠確診，使得川普政府想要達成處決聯邦死刑重囚的計畫減緩。圖為位於印弟安納州Terre Haute市的聯邦監獄。(美聯社)

聯邦監獄 管理局(Federal Bureau of Prisons)在總統當選人拜登 上任前，目前正加速執行死刑；司法部說，八名上月參與執行死刑人員，確診感染新冠病毒，其中五人還排定本周要繼續執行任務。

除了參與執行死刑人員，另有一名死囚的「精神導師」也確診，反死刑社團及死囚律師批評監獄局抗疫不力，才會有獄中感染情事。處死人犯的印第安納州高地監獄是新冠病疫感染熱點。

美國公民自由聯盟(ACLU)死刑專案負責人史達卜斯(Cassandra Stubbs)說，處死霍爾(Orlando Hall)後，監獄局執行小組至少20%組員感染新冠病毒，這是非同小可的大事，何況「我們不知道有接受檢測 組員有多少。」

數周前，小組40人來到印第安納州的監獄，完成處死霍爾的任務，任務完畢，僅六人接受病毒檢測，六人都是陰性反應，之後一周內，另六人卻測出陽性反應，稍後，又有兩人也確診感染，總共八人確定感染病毒。

監獄局打算讓這八人當中的五人參與本周兩個死刑任務，還說這符合聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫指南。這五人會不會傳染他人，不得而知，監獄局說，因為離測出陽性反應已超過10天，根據CDC說法，他們可以和別人正常互動，另兩人因檢測陽性日期太近，不宜出任務。

監獄局預定10日處死伯納德(Brandon Bernard)，11日處死布爾局瓦(Alfred Bourgeois)，另外已排定元月20日拜登就職前，再處死三人。司法部長巴維理告訴美聯社，他離職前，可能再簽署更多死刑執行令。

總統當選 人拜登的發言人說，拜登反對死刑，上任後會設法終止死刑。

截至8日，印第安納州高地監獄已有264名囚犯和21名工作人員確診染疫，兩名非死刑囚犯提出訴訟，請法院延後執行死刑，理由是，監獄局每執行一次死刑，就要派出幾十人到監獄來，增加他們染疫的風險。通常執行一個死刑，需上百人參加，包括執刑小組、安保人員、證人等。