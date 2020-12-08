美參聯主席：中國積極強軍 欲2035年追上美國

美國參謀首長聯席會議主席密利。(美聯社)

美國 參謀首長聯席會議主席密利今天表示，中國 經濟強盛後投入大量資源提升軍事實力，試圖在2035年追上美國，並以本世紀中葉在軍事衝突中擊敗美國為目標。

密利（Mark Milley）透過視訊參加華爾街 日報執行長會議（WSJ CEO Council）峰會時提及中國強軍野心。他說，中國致力實現上述目標，現在與未來多年都將為美國帶來「重大安全挑戰」。

美國將中國視為首要戰略競爭對手之一，雙方近年在經濟、科技、地緣政治等領域激烈交鋒。密利說：「我們不希望大國競爭演變成大國戰爭。如果真的發生，那將會是場災難。」

他表示，40年前，中國軍力完全比不上美國。隨著經濟發展，中國投入鉅資建設遠洋海軍、發展新式戰鬥機、強化反介入/區域拒止（A2/AD）能力，並拓展到太空、網路軍事層面。現今中國軍力已很可觀，照這樣下去，有朝一日勢必會與美國平起平坐。

密利說，美國軍方必須在太空與網路領域做好攻防準備，特別是面對中國、俄羅斯等競爭對手。

根據2017年10月中共第19次全國代表大會報告，2035年目標為「基本實現」國防和軍隊現代化，本世紀中葉將中共解放軍「全面建成世界一流軍隊」。

美國近年透過簽證限制、制裁和貿易戰等手段加強對北京施壓，總統川普政府在軍事層面增加「航行自由」等海軍任務，試圖在亞太地區挑戰中國日益強勢的作為。

身為國防部最高將領的密利3日在美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）一場線上座談會說，中國迅速提升機器人武器實力，「他們不僅想趕上我們，還想超越、主宰我們，想在本世紀中期就能在武裝衝突中擊敗我們」。

五角大廈9月公布年度中國軍力評估報告指出，中國現有200多枚核彈，未來10年預計擴增至少一倍，且接近取得從陸海空發動核武攻擊的「核三位一體」能力。

美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）上週投書華爾街日報，指控中國為軍事現代化竊取美國國防技術，並說中國一心想統治世界，是第二次世界大戰以來全球民主自由遭遇的最大威脅。