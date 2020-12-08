美眾院通過國防授權法案 助台灣提升防衛能力

美國聯邦眾議院院會今天傍晚以335票贊成、78票反對，通過2021年共識版國防授權法案。(美聯社)

美國 眾議院今天通過2021年國防授權法案，重申支持台灣 ，協助台灣維持足夠自我防衛能力，並建立「太平洋威懾倡議」，強化美國在印太區域防禦能力和結盟，加強嚇阻中國。

美國聯邦眾議院院會今天傍晚以335票贊成、78票反對，通過2021年共識版國防授權法案（NDAA FY21）。這項法案還須經參議院表決通過，送交白宮由總統川普 簽署後才會正式生效。參議院預計本周稍晚進行表決。

聯邦參眾兩院2021財政年度國防授權法案，涉及超過7000億美元的美國國防預算。

法案與台灣有關的部分主要在1260條以及9724條。1260條主要是表達國會對確認台灣關係法與六項保證為美台關係基石的意見、1260A涉及對台軍售、1260B建議美台醫療安全夥伴關係；9724條則是保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範。

除支持台灣外，國防授權法案中也確定建立「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）旗艦新計畫，以強化美國在印太區域防禦態勢、能力和結盟，並提供增加攻擊潛艦的資金。

法案也制定多項制止中國惡意行為的條款，包括避免中國取得敏感國防智慧財產權、技術和數據；要求公開在美運作的中國軍事企業；禁止向香港警察出口管制國防物品、服務以及管制軍需品等。

不過，川普今天上午在眾院開議前，透過推特向眾議院共和黨籍議員喊話，希望他們反對2021財政年度國防授權法案，並揚言法案若是通過，他將否決。

這不是川普第一次表示將否決國防授權法案。他日前也曾推文表示，若國防授權法案不能終結「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條，他會否決國防授權法案。

川普日前在推特指出，「通訊端正法」第230條提供大型科技公司規避責任的空間，也對美國國家安全和選舉誠信構成嚴重威脅，「若允許該法存在，我們的國家永遠不會安全」。1996年通過的「通訊端正法」第230條讓網路平台經營商對於他人侵權資訊或不當內容得以免責，並允許進行內容審查。

對於川普可能行使否決權，眾院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）昨天表示，若川普否決，眾院不排除加開院會，以推翻總統的否決。根據美國憲法，若總統行使否決權退回法案，參眾兩院重新表決，並均以2/3絕對多數通過法案，就得以推翻總統否決權。