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美撥款92億元 建設鄉村地區寬頻網路 SpaceX星鏈獲補助

編譯林奕榮／綜合外電
FCC未來十年將撥款92億美元，在鄉村地區建構高速寬頻網路，其中，SpaceX的星鏈網路計畫將獲得近9億美元補貼。（路透）
FCC未來十年將撥款92億美元，在鄉村地區建構高速寬頻網路，其中，SpaceX的星鏈網路計畫將獲得近9億美元補貼。（路透）

美國聯邦通訊委員會（FCC）7日表示，未來十年將撥款92億美元，協助網際網路供應商在鄉村地區建構高速寬頻網路，其中，特斯拉創辦人馬斯克的SpaceX公司星鏈（Starlink）衛星網路計畫將獲得近9億美元補貼，占了將近十分之一。

隨著「星鏈計畫」的新銀彈上膛，未來星鏈計畫執行有望更順遂，法人看好，有助被動元件龍頭國巨、電源大廠康舒、工業電腦廠事欣科，以及代工廠金寶等協力廠後續出貨。

FCC今年初批准規模204億美元的「鄉村數位機會基金」（Rural Digital Opportunity Fund），7日在第一階段拍賣會上宣布，核發92億美元給180家得標企業，若供應商如期達成寬頻網路建設進度，將在未來十年按月定額撥款。

在得標企業中，LTD寬頻公司拿到13.2億美元補貼，Charter通訊公司獲得12億美元，鄉村電力協會獲得11億美元。SpaceX獲8.86億美元補貼，金額是第四高，將為美國35個州、64.2萬個地點提供服務。

SpaceX的星鏈計畫準備使用數千具衛星打造互聯網際網路，在全球提供高速網路服務；星鏈今年10月已展開公眾測試，月費99美元。

法人指出，國巨集團包含基美均為SpaceX供應商，供貨積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻，基美則以高階產品為主，今年更被SpaceX選為年度最佳供應商。

泛國巨集團CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電，則提供SpaceX傳輸與接收的相關高頻零組件，此產品屬同欣電RF部門的高頻產線之一環，法人指出，同欣電去年相關產品產線營收占比為5%，今年將提升到8%到9%。

工業電腦廠事欣科深耕航太領域多年，並於航太電子線束與模組取得一席之地，也是SpaceX仰賴的供應商，金寶則是Space X地面基地台的主力供應商。

據了解，電源大廠康舒也順利搶搭低軌道衛星商機，為SpaceX星鏈計畫第一代180瓦訊號接收器電源供應器主力供應商。

衛星通訊產業研究機構Quilty分析公司分析師亨利表示，獲得FCC補貼對SpaceX來說是好事，能取得固定客戶，獲得有保障的營收來源。目前，SpaceX已發射近900顆Starlink衛星，已有能力在部分地區提供服務。

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