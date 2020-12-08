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蘋果發表549元AirPods Max HBO Max本季新增400萬訂戶

記者張大仁／整理

財經簡訊

第3季非農生產率 年增4.6%

勞工部表示，衡量每名勞工每小時產出的非農生產率在第3季以4.6%的年率成長。較上月估計的4.9%略有下調，第2季成長率為10.6％，是1971年第1季以來最快的成長率。雖成長速度強勁反彈，但從疫情衰退的回升可能遠超過就業成長。在流失的2220萬個職位中僅回復56%，未若產出的三分之二復元程度。

蘋果發表549元AirPods Max

蘋果發表全新耳掛式降噪耳機AirPods Max，將於12月15日上市，售價549元。AirPods Max可能會吸引不想要耳塞式耳機AirPods的客戶，它們適合長期戴在頭上，但仍提供相同功能，如支持「Hey Siri」的語音命令、與iPhone快速配對以及降噪功能。內置感應器可偵測是否佩戴，以決定音樂是否繼續播放。

推特CEO捐1500萬助民眾收入

新冠病毒大流行促使某些社運組織呼籲為美國人提供保證月收入，以協助他們重新站起來，最新一項活動來自推特CEO和億萬富翁多爾西(Jack Dorsey)的1500萬元捐款，由大約全美30名市場組成的「保證收入市長聯盟」執行，該組織由加州Stockton市市長塔布斯(Michael Tubbs)帶頭在今夏成立。

HBO Max本季新增400萬訂戶

AT&T CEO史塔基(John Stankey)表示，WarnerMedia自第3季底之後新增400萬HBO Max簽約用戶，HBO Max現在擁有1260萬活躍用戶，高於9月30日的860萬。主因全新的原創內容如「還原人生」(The Undoing)。AT&T希望2025年時美國訂戶可達5000萬。Disney+至11月的首年訂戶數已逾7370萬。

737 Max取消量仍高於訂單數

波音公司表示，雖復飛在望，但上月取消的737 Max飛機數量超過訂單。包括維珍澳洲航空(Virgin Australia)和租賃業Air Lease在內的客戶取消了88架Max訂單。但是，維珍澳洲航空改訂25架更大型號的737 Max 10，預計將於2023年中開始交機。巴西航空公司Gol將成第一家復飛Max的航空公司。

Uber空中共乘部門賣給Joby

空中出租車業務離正式起飛至少還有好幾年，但新創企業間已經開始縱橫整併。開發全電動垂直起降飛機的加州Joby Aviation宣布收購Uber的空中共乘部門Uber Elevate，此舉將使Joby能在最快2023年該公司正式推出服務時可透過Uber的App提供空中出租車服務。交易條款並未公佈，但Uber同意投資Joby 7500萬元。

勞工部 CEO 加州

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