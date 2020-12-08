我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府提9160億元刺激方案 選後跨出打破僵局首步

拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊

10歲女兒亂丟髒襪 美幽默媽拍照上網變「廁所藝術展」

 聯合新聞網 / 綜合報導
一名華盛頓州的媽媽將10歲女兒亂丟的襪子變成「另類藝術展」。(取自Xep Campbell臉書)
一名華盛頓州的媽媽將10歲女兒亂丟的襪子變成「另類藝術展」。(取自Xep Campbell臉書)

《今日美國》（USA TODAY）報導，華盛頓州一名媽媽坎蓓兒（Xep Campbell）上月底看到10歲女兒凱絲特雷（Kestrel）在廁所丟了一隻髒襪子，決定不動聲色。一周後襪子仍擺在原位，讓坎蓓兒想到一個點子，最後還意外成為「另類藝術展」。坎蓓兒將她和女兒共創的過程照片放上網，獲得超過5萬7000名粉絲按讚。

坎蓓兒發現襪子原封不動時，製作了一個迷你展覽說明牌，牌子上作品名為「被遺忘的襪子」，創作者為凱絲特雷、複合媒材製成。豈料凱絲特雷發現媽媽的傑作後，竟為襪子做了個展台，坎蓓兒接著又加入多位看展的「觀眾」、其他「展覽作品」，意外成為廁所裡一隅「展覽空間」。

坎蓓兒說平時會試著不要用太嚴肅的方式「管教」凱絲特雷，很常跟凱絲特雷開小玩笑，她這次原本只是想透過有趣的方式讓凱絲特雷莞爾一笑後，自發拿走襪子。沒想到凱絲特雷「玩性大開，賦予整件事全新意義。」最後甚至還加上閃爍的聖誕燈飾，一整個很歡樂。

坎蓓兒問凱絲特雷什麼時候拿走襪子，凱絲特雷回她：「藝術展覽通常會持續多久？」

網友Deb Polacek誇坎蓓兒跟凱絲特雷充滿幽默感，還說「母女感情好才能這麼玩」。網友Renee Sullivan則很驚訝凱絲特雷年僅10歲，表示「以為她至少20歲了，我10歲孩子可能根本不會留意到多了展覽說明牌。」

坎蓓兒驚喜自己跟女兒的「創作」獲得廣大迴響，她感謝網友的回饋，並趁機發願請網友們可以捐款給慈善機構。

美國 華盛頓州

上一則

打破種族天花板 拜登宣布提名奧斯丁出任防長

下一則

中國用英特爾、輝達晶片監控新疆？美議員要執行長回答

延伸閱讀

香港情勢動盪 拜登團隊打破沉默 國安顧問首發文

香港情勢動盪 拜登團隊打破沉默 國安顧問首發文
在家過節 新州聖誕樹需求暴漲

在家過節 新州聖誕樹需求暴漲
「監管少仍安全」 瑞柏否決口罩令

「監管少仍安全」 瑞柏否決口罩令
同屋同學

同屋同學

熱門新聞

網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

2020-12-03 22:13
參院版S386「高技術移民公平法案」過關。(美聯社)

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

2020-12-03 09:35
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

2020-12-07 10:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗

錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕

未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕
一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里