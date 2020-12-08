打破種族天花板 拜登宣布提名奧斯丁出任防長

美國總統當選人拜登提名曾任美軍中央司令部司令的退役陸軍上將奧斯丁（Lloyd Austin）出任國防部長。美聯社

美國 總統當選人拜登 政權交接團隊8日下午發布新聞稿表示，拜登將提名曾任美軍中央司令部司令的退役陸軍上將奧斯丁（Lloyd Austin）出任國防部 長；這項人事案若獲國會通過，奧斯丁將成為美國史上首位非洲裔國防部長。

拜登投書大西洋月刊（the Atlantic），解釋為何選擇奧斯丁接任國防部長，這則文章的副標題為「我們需要一個通過試驗的，且能應對當前面臨挑戰的領袖」。

拜登提到自己過去擔任副總統期間訪問中東，及後來兩人在白宮戰情室共事，他親眼見證奧斯丁的指揮能力，凸顯奧斯丁是真切且通過試驗的美國軍人和領導人，拜登也讚許奧斯丁有冷靜的人格特質。

拜登表示，根據規定，美國法律官員，軍職人員退役7年才能出任國防部長，但奧斯丁僅4年多，希望國會能比照美國總統川普提名自己的第一個國防部長馬提斯（Jim Mattis）一樣，豁免奧斯丁，允許其出任國防部長。

拜登說，「鑑於當前美國面臨的巨大且緊急的挑戰和威脅，奧斯丁必須很快被確認提名。」

拜登表示，下任防長必須立即承擔起分配新冠疫苗的後勤支援挑戰；奧斯丁過去負責美國從伊拉克撤軍，這可是美國陸軍過去60年來最大的後勤行動。

拜登表示，下一個國防部長將必須確保現役軍人及其家人，能自過去20年來戰爭中，保持安康和復原；下任防長必須確定部隊反映並促進國家的多樣性，若奧斯丁就任，他將會確保同袍都能得到尊嚴與尊重，包括非裔、拉丁裔、亞裔、原住民、女性和跨性別族群LGBTQ。

拜登說，過去伊斯蘭國（Islamic State）成為伊拉克和敘利亞的威脅，危及美國人民及盟友安全時，奧斯丁領導美國中央司令部，策畫及執行擊敗ISIS的行動。

拜登團隊表示，奧斯丁服役40餘年，成就卓越、備受尊敬且充滿開拓性，奧斯丁在2016年退役，是美國史上首位擔任中央司令部司令的非裔美國人，若獲國會同意，也將成為首位非裔防長。

拜登團隊表示，若這項任命獲得國會同意，奧斯丁將執行拜登的國防和軍事優先事項，包括確保國家安全，協助新冠疫苗分配，恢復美國同盟，應對氣候變遷造成的安全威脅，推動美國軍隊現代化，為未來衝突作好準備。