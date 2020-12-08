打破種族天花板 拜登宣布提名奧斯丁出任防長
美國總統當選人拜登政權交接團隊8日下午發布新聞稿表示，拜登將提名曾任美軍中央司令部司令的退役陸軍上將奧斯丁（Lloyd Austin）出任國防部長；這項人事案若獲國會通過，奧斯丁將成為美國史上首位非洲裔國防部長。
拜登投書大西洋月刊（the Atlantic），解釋為何選擇奧斯丁接任國防部長，這則文章的副標題為「我們需要一個通過試驗的，且能應對當前面臨挑戰的領袖」。
拜登提到自己過去擔任副總統期間訪問中東，及後來兩人在白宮戰情室共事，他親眼見證奧斯丁的指揮能力，凸顯奧斯丁是真切且通過試驗的美國軍人和領導人，拜登也讚許奧斯丁有冷靜的人格特質。
拜登表示，根據規定，美國法律官員，軍職人員退役7年才能出任國防部長，但奧斯丁僅4年多，希望國會能比照美國總統川普提名自己的第一個國防部長馬提斯（Jim Mattis）一樣，豁免奧斯丁，允許其出任國防部長。
拜登說，「鑑於當前美國面臨的巨大且緊急的挑戰和威脅，奧斯丁必須很快被確認提名。」
拜登表示，下任防長必須立即承擔起分配新冠疫苗的後勤支援挑戰；奧斯丁過去負責美國從伊拉克撤軍，這可是美國陸軍過去60年來最大的後勤行動。
拜登表示，下一個國防部長將必須確保現役軍人及其家人，能自過去20年來戰爭中，保持安康和復原；下任防長必須確定部隊反映並促進國家的多樣性，若奧斯丁就任，他將會確保同袍都能得到尊嚴與尊重，包括非裔、拉丁裔、亞裔、原住民、女性和跨性別族群LGBTQ。
拜登說，過去伊斯蘭國（Islamic State）成為伊拉克和敘利亞的威脅，危及美國人民及盟友安全時，奧斯丁領導美國中央司令部，策畫及執行擊敗ISIS的行動。
拜登團隊表示，奧斯丁服役40餘年，成就卓越、備受尊敬且充滿開拓性，奧斯丁在2016年退役，是美國史上首位擔任中央司令部司令的非裔美國人，若獲國會同意，也將成為首位非裔防長。
拜登團隊表示，若這項任命獲得國會同意，奧斯丁將執行拜登的國防和軍事優先事項，包括確保國家安全，協助新冠疫苗分配，恢復美國同盟，應對氣候變遷造成的安全威脅，推動美國軍隊現代化，為未來衝突作好準備。
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