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NASA種植太空蘿蔔 成功採收明年送回地球研究

中央社華盛頓8日綜合外電報導
太空人魯賓斯在國際太空站的「先進植物培養系統」採收20株蘿蔔，明年將送回地球。(取自NASA官網)
太空人魯賓斯在國際太空站的「先進植物培養系統」採收20株蘿蔔，明年將送回地球。(取自NASA官網)

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人魯賓斯（Kate Rubins）11月30日在國際太空站的「先進植物培養系統」採收20株蘿蔔，並用鋁箔紙包起來後放入冷藏室，明年將送回地球。

影片來源：YouTube NASA頻道

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據NASA的資料，在零重力環境下，成功栽種且採收的新鮮農作物不只有這次的蘿蔔，還有萵苣、大白菜、小扁豆和芥菜，以及一種名為Outredgeous的紅蘿蔓萵苣。

NASA甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）先進植物培養系統（Advanced Plant Habitat）計畫負責人杜福爾（Nicole Dufour）在新聞稿中表示：「我從一開始就參與這項計畫，每一種我們可以栽種的新作物都讓我極為歡喜，因為我們從中學到的知識將有助於NASA送太空人到火星，且可以安全帶他們回地球。」

位於佛羅里達州的甘迺迪太空中心科學家也正在種蘿蔔，作為對照組，預計12月15日就能採收。研究員將把太空和地球種的蘿蔔來做比較，檢視太空種的蘿蔔所含礦物質和營養，是否能滿足太空人在長途旅程中的需求。

蘿蔔的栽種時間短，只需27天就能完全成熟，而且不太需要照料就能成長，可作為未來太空人進行長久任務的糧食來源。

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