川普擬准阿拉斯加保護區石油探勘 環保人士反對

美國總統川普政府7日提議，允許企業在北極國家野生動物保護區探勘石油和天然氣蘊藏，遭到部分科學家和環保人士反對。 美聯社

美國 總統川普 政府今天提議，允許企業在北極國家野生動物保護區探勘石油和天然氣蘊藏，但這會危害到保護區內的北極熊，部分科學家和環保人士對此提出抗議。

美國魚類暨野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）提出所謂的「偶發騷擾特許」（incidental harassment authorization），將為在北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）沿岸平原展開震波測勘鋪路。

美國魚類暨野生動物管理局指出，預計震測作業不會造成北極熊受傷或死亡，其中一些作業預定會在下個月進行，預期這些干擾只會影響到少數北極熊。

但阿拉斯加州 的數名資深北極科學家和環保人士警告，不要進行震測作業，這些作業可能涉及爆破以產生地層的結構影像。

他們堅稱，震測會干擾到野生動物，而且重機具和相關作業活動，將破壞凍原並加速永凍土融化。

「生物多樣性中心」（Center for Biological Diversity）海洋計畫法律主任孟賽爾（Kristen Monsell）說：「川普政府似乎執意要在卸任前，進一步讓北極熊走向滅絕。」

美國總統當選人拜登（Joe Biden）反對在北極國家野生動物保護區進行鑽探作業，預料他會試圖扭轉川普政府的開發意圖。