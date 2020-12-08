美軍將任命首位女性 出任航空母艦艦長

美國海軍7日傳出，將任命鮑恩施密特為史上首位核動力航艦女艦長，預計2022年上任。(US Navy)

美國 海軍7日傳出，將任命史上首位女性擔任核動力航空母艦指揮官，開創歷史新頁。

美國防媒體「任務與宗旨」（Task & Purpose）率先披露，直升機飛行員鮑恩施密特（Amy Bauernschmidt）上尉，將成為美國11艘核動力航艦之一的艦長，預計2022年上任。儘管目前尚不清楚她將掌舵哪一艘航艦，但海軍航空司令部證實，提拔女性航艦艦長將是歷史性的一刻。

這並非鮑恩施密特第一次締造歷史，2016年她就曾擔任航艦亞伯拉罕林肯號（USS Abraham Lincoln）的首位女執行官，成為管轄艦上5000名機組人員的第二號人物。

鮑恩施密特1994年畢業於美國海軍學院，同年，國會修法允許女性在軍艦上服役，2018年接受CBS採訪時，鮑恩施密特強調這項修法改變了她的人生。

畢業兩年後，鮑恩施密特加入了別名「狼群」（Wolfpack）的反潛輕型直升機45中隊（HSL），並布署在約翰楊號（USS John Young）驅逐艦上支援海上攔截行動，之後更被任命為海上攔截直升機70中隊（HSM）的指揮官，在航艦喬治布希號航（USS George H.W. Bush ）上支援中東反恐戰爭。

根據海軍官方資料，鮑恩施密特除了擔任飛行員講師外，還累積超過3000個小時的海軍飛機駕駛經驗，目前她擔任兩棲運輸艦聖地牙哥 號（USS San Diego）的指揮官。