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美律師連續19年變身聖誕老人 酷帥敞篷車代替雪橇送暖

中央社／紐約7日綜合報導
佛里曼駕著他藍綠色敞篷「雪橇」散播聖誕祝福。（路透）
佛里曼駕著他藍綠色敞篷「雪橇」散播聖誕祝福。（路透）

身為律師的佛里曼（Dana Friedman）連續第19年變身聖誕老人，駕著他藍綠色敞篷「雪橇」散播聖誕祝福。

路透報導，佛里曼的法律事務所與紐約世界貿易中心（World Trade Center）相隔一個街區，最初2001年開始扮聖誕老人的時候，只是想對911恐攻第一線救援人員表達感謝之意。

當時在集思廣益之後，佛里曼身邊的「直腸子」助理點出一個很明顯的事實，「反正你夠胖，何不乾脆穿上聖誕老人裝呢？」佛里曼回憶說，這名助理所言「很有道理」。

兩天後，佛里曼穿上聖誕老人裝，並開始輪番造訪醫院和孤兒院。他助理也加入，當個身高188公分的「小精靈」；佛里曼的兒子則裝扮成受訓於聖誕老人退休後繼承志業的小聖誕精靈。

佛里曼與私人派對公司談條件買玩具，接著開著他1968年份的奧斯摩比（Oldsmobile）敞篷車將玩具分送至兒童醫院。

至於為何沒駕雪撬，佛里曼解釋說：「馴鹿並不是最討喜的動物。」

但聖誕老人需要有真的鬍子，佛里曼自己都說「孩子老遠就能看出鬍子真偽」，因此他每年都蓄鬍6個月，等到聖誕節隔天再剃掉。

身為律師的佛里曼連續第19年變身聖誕老人。（路透）
身為律師的佛里曼連續第19年變身聖誕老人。（路透）

紐約 聖誕節 退休

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