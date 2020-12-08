美律師連續19年變身聖誕老人 酷帥敞篷車代替雪橇送暖

佛里曼駕著他藍綠色敞篷「雪橇」散播聖誕祝福。（路透）

身為律師的佛里曼（Dana Friedman）連續第19年變身聖誕老人，駕著他藍綠色敞篷「雪橇」散播聖誕祝福。

路透報導，佛里曼的法律事務所與紐約 世界貿易中心（World Trade Center）相隔一個街區，最初2001年開始扮聖誕老人的時候，只是想對911恐攻第一線救援人員表達感謝之意。

當時在集思廣益之後，佛里曼身邊的「直腸子」助理點出一個很明顯的事實，「反正你夠胖，何不乾脆穿上聖誕老人裝呢？」佛里曼回憶說，這名助理所言「很有道理」。

兩天後，佛里曼穿上聖誕老人裝，並開始輪番造訪醫院和孤兒院。他助理也加入，當個身高188公分的「小精靈」；佛里曼的兒子則裝扮成受訓於聖誕老人退休 後繼承志業的小聖誕精靈。

佛里曼與私人派對公司談條件買玩具，接著開著他1968年份的奧斯摩比（Oldsmobile）敞篷車將玩具分送至兒童醫院。

至於為何沒駕雪撬，佛里曼解釋說：「馴鹿並不是最討喜的動物。」

但聖誕老人需要有真的鬍子，佛里曼自己都說「孩子老遠就能看出鬍子真偽」，因此他每年都蓄鬍6個月，等到聖誕節 隔天再剃掉。