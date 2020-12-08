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全世界第一個突破音障的人！美國傳奇飛行員葉格過世

編譯周辰陽／即時報導
美國二戰空戰王牌、美國空軍試飛官與有史以來第一位締造超音速飛行的傳奇飛行員葉格9日過世，享壽97歲。美聯社
美國二戰空戰王牌、美國空軍試飛官與有史以來第一位締造超音速飛行的傳奇飛行員葉格9日過世，享壽97歲。美聯社

美國二戰空戰王牌、美國空軍試飛官與有史以來第一位締造超音速飛行紀錄的傳奇飛行員葉格（Chuck Yeager）7日過世，享壽97歲。

葉格妻子維多利亞在他的官方推特帳號發出聲明，「我必須滿懷悲痛地告訴各位，我生命的摯愛葉格將軍已於美東時間晚上9點前夕過世。他成功經歷過了不起的一生，也是美國最偉大機師，力量、冒險與愛國主義的傳承將永遠獲得銘記。」

葉格在西維吉尼亞州出生與成長，1941年以18歲之齡加入美國陸軍航空隊，在二戰歐洲戰場西方戰線擊落11架敵機，戰後成為試飛員，駕駛過實驗性火箭動力飛機在內的多款機型。1947年10月14日，葉格駕駛貝爾X-1型試驗機，在13700公尺高空達到1馬赫，成為世界第一個正式突破音障的人類，隨後又打破多項速度與高度紀錄。

葉格軍旅生涯獲獎無數，曾在德國與越戰時期的東南亞指揮戰機中隊與聯隊，1969年晉升准將，1975年退休後移居北卡州，持續擔任空軍與諾斯洛普公司的顧問，在年輕一代也有不小的名氣。美國航太總署署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示，葉格的過世是「美國的巨大損失」。

美國 西維吉尼亞州 東南亞

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