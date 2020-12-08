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加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

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1周近500死 伊利諾州長照中心疫情告急

記者陳曼玲╱綜合報導
Niles Nursing & Rehabilitation Center近日又傳出12例新冠確診。(Niles Nursing & Rehabilitation Center臉書)
Niles Nursing & Rehabilitation Center近日又傳出12例新冠確診。(Niles Nursing & Rehabilitation Center臉書)

伊利諾州第二波新冠疫情從秋季爆發以來，對州內養老院長照中心的耆老居民衝擊重大，根據統計，12月第一周居住在安養院、長照中心的居民，已經有480人死於新冠病毒，州長普立茲克表示，安養中心的居民面臨新冠疫情威脅嚴重，他重新禁止外來訪客探訪養老院和長照中心住戶，同時要求長照中心必須執行更多檢測。

目前在各長照中心確診患者約有4500個，現階段染疫人數還比春季第一波疫情的高峰確診數更多，除了州府監督的長照中心以外，還有許多私人經營的養老院裡也出現上百人染疫的情況，其中位於拉謝爾郡(Lasalle County)的一家養老院，就有超過50個人感染病毒喪生。

根據芝加哥論壇報，疫情爆發後前半年，累計多達2萬8000名長照中心居民感染新冠病毒，而染疫死亡人數則超過4000人。

當時死亡人數眾多，主要因為醫護對新冠疫情還不清楚，更未規定戴口罩，導致長照中心附近社區的疫情擴散時，中心住戶與工作人員也受到感染，此外，州府在疫情初期派遣到長照中心的檢測人力不足，也推升了無症狀帶原者將病毒傳染出去。

養老院的老人與長照中心居民原本就行動不便，加上疫情讓家人無法造訪，增添了其精神壓力，伊州樂齡會(AARP)主管蓋洛(Bob Gallo)說，過去九個月以來，養老院和長照中心的保護措施不足，才會造成新一波的感染。

長照機構Infinity Healthcare旗下員工，近日才因抗議院方防疫措施不夠而持續罷工12天，根據州府資料，Niles Nursing & Rehabilitation Center在疫情爆發初期有54人死於新冠，高居全州長照中心之冠，最近該中心又傳出12人確診。

長照機構Infinity Healthcare旗下員工，近日因抗議院方防疫措施不...
長照機構Infinity Healthcare旗下員工，近日因抗議院方防疫措施不夠而持續罷工。(美聯社)
長照機構Infinity Healthcare旗下員工，近日因抗議院方防疫措施不...
長照機構Infinity Healthcare旗下員工，近日因抗議院方防疫措施不夠而持續罷工。(美聯社)

長照 疫情 養老院

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