佛奇警告：明年1月中疫情恐迎「黑暗時刻」

佛奇警告，民眾如不配合防疫、年底節慶減少遠行與聚會，明年1月中可能迎接「黑暗時刻」。(美聯社)

美國2019冠狀病毒疾病疫情 惡化，國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇 今天警告，民眾如不配合防疫、年底節慶減少遠行與聚會，明年1月中可能迎接「黑暗時刻」。

隨著紐約2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情回溫，曾連111天說明疫情的州長葛謨（Andrew Cuomo）本周起恢復例行簡報，並與聯邦政府防疫大將佛奇（Anthony Fauci）視訊連線，討論防疫挑戰、疫苗接種等議題。

感恩節到跨年向來是美國民眾團聚時節，今年在疫情陰影籠罩下，官員苦口婆心拜託民眾減少聚會，防範葛謨口中的「起居室病毒傳播」。紐約州 政府已將民宅聚會上限定為10人，但難以強制執行。

佛奇說，10人可能還太多，但關鍵不在人數，而是從外地到訪的親友可能染疫卻不自知。

考量新型冠狀病毒潛伏期，佛奇預期年底假期大量民眾遠行並與親友聚會，可能使疫情在明年1月中達到高峰，「不只是紐約州，任何面臨類似問題卻未嚴加防疫的州與城市都一樣」。

聯邦政府如核准，紐約州最快月中可施打輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國夥伴BioNTech開發的2019冠狀病毒疾病疫苗。佛奇預期，明年4月起，不在優先名單上的健康民眾能陸續接種疫苗，只要接種率夠高，疫情可望在明年盛夏到第3季獲得控制。

疫苗普及前，美國仍須熬過疫情寒冬。全美新增確診與死亡病例屢創新高之際，紐約州染疫住院患者突破4600人。葛謨宣布，未來5天住院率如果沒有「回穩」，他將加強限制餐廳室內用餐。

依規畫，紐約市餐廳將從現行可容納25%室內用餐人數改為禁止，州內其他地區餐廳室內用餐可容納人數上限從50%降至25%，最快14日實施。

為防止醫院不堪負荷，葛謨宣布，預測如顯示州內地區醫院病患將在3周內達到容量90%的「臨界值」，州政府將分區恢復春季疫情嚴重時的封鎖措施，要求非民生必需類商家停業、餐廳只供外帶與外送、禁止幾乎所有聚會。