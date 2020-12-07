我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗

佛奇警告：明年1月中疫情恐迎「黑暗時刻」

佛奇警告：明年1月中疫情恐迎「黑暗時刻」

中央社紐約7日專電
佛奇警告，民眾如不配合防疫、年底節慶減少遠行與聚會，明年1月中可能迎接「黑暗時刻」。(美聯社)
佛奇警告，民眾如不配合防疫、年底節慶減少遠行與聚會，明年1月中可能迎接「黑暗時刻」。(美聯社)

美國2019冠狀病毒疾病疫情惡化，國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇今天警告，民眾如不配合防疫、年底節慶減少遠行與聚會，明年1月中可能迎接「黑暗時刻」。

隨著紐約2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情回溫，曾連111天說明疫情的州長葛謨（Andrew Cuomo）本周起恢復例行簡報，並與聯邦政府防疫大將佛奇（Anthony Fauci）視訊連線，討論防疫挑戰、疫苗接種等議題。

感恩節到跨年向來是美國民眾團聚時節，今年在疫情陰影籠罩下，官員苦口婆心拜託民眾減少聚會，防範葛謨口中的「起居室病毒傳播」。紐約州政府已將民宅聚會上限定為10人，但難以強制執行。

佛奇說，10人可能還太多，但關鍵不在人數，而是從外地到訪的親友可能染疫卻不自知。

考量新型冠狀病毒潛伏期，佛奇預期年底假期大量民眾遠行並與親友聚會，可能使疫情在明年1月中達到高峰，「不只是紐約州，任何面臨類似問題卻未嚴加防疫的州與城市都一樣」。

聯邦政府如核准，紐約州最快月中可施打輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國夥伴BioNTech開發的2019冠狀病毒疾病疫苗。佛奇預期，明年4月起，不在優先名單上的健康民眾能陸續接種疫苗，只要接種率夠高，疫情可望在明年盛夏到第3季獲得控制。

疫苗普及前，美國仍須熬過疫情寒冬。全美新增確診與死亡病例屢創新高之際，紐約州染疫住院患者突破4600人。葛謨宣布，未來5天住院率如果沒有「回穩」，他將加強限制餐廳室內用餐。

依規畫，紐約市餐廳將從現行可容納25%室內用餐人數改為禁止，州內其他地區餐廳室內用餐可容納人數上限從50%降至25%，最快14日實施。

為防止醫院不堪負荷，葛謨宣布，預測如顯示州內地區醫院病患將在3周內達到容量90%的「臨界值」，州政府將分區恢復春季疫情嚴重時的封鎖措施，要求非民生必需類商家停業、餐廳只供外帶與外送、禁止幾乎所有聚會。

紐約州 疫情 佛奇

上一則

馬斯克連名下基金會都搬往德州 升高出走揣測

下一則

美有望出現首位非裔防長 拜登將提名退休將領奧斯丁

延伸閱讀

葛謨：若紐約市住院率五天後仍維持增長 將關堂食

葛謨：若紐約市住院率五天後仍維持增長 將關堂食
布碌崙民代要求增加疫苗分配透明度

布碌崙民代要求增加疫苗分配透明度
紐約州新增病例連續破萬…葛謨：應效法學校防疫

紐約州新增病例連續破萬…葛謨：應效法學校防疫
17萬劑新冠疫苗15日到紐約 葛謨願第一個接種

17萬劑新冠疫苗15日到紐約 葛謨願第一個接種

熱門新聞

網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
鞋商Zappos的台裔創辦人謝家華驟逝。路透

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

2020-11-30 08:16
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16
Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

2020-12-03 22:13
參院版S386「高技術移民公平法案」過關。(美聯社)

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

2020-12-03 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知

要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議