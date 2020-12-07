馬斯克連名下基金會都搬往德州 升高出走揣測

特斯拉執行長馬斯克如果遷居，將登上德州首富寶座。(美聯社)

電動車大廠特斯拉（Tesla）的執行長馬斯克 （Elon Mus）將私人基金會遷至德州 奧斯汀--這位49歲億萬富翁說要把家搬到孤星州，可能不是鬧著玩的。

總部原本設在加州 的馬斯克基金會（Musk Foundation）今年夏天在奧斯汀成立一個實體。根據馬斯克10月簽署並向德州申報的文件，兩者已合併，存續的實體座落於德州首府城中區。

馬斯克的太空探索科技公司（Space Exploration Technology）在德州有兩座設施，而特斯拉正在奧斯汀蓋組織廠。CNBC上周報導，馬斯克告訴友人，他自己也要搬去德州。

成立於2001年的馬斯克基金會，一直很低調，主要致力於再生能源和鼓吹工作、太空探索、兒科研究、科學與工程教育，以及「能嘉惠人類的安全人工智慧」研發。根據去年報稅資料，截至2018年6月底，該基金會資產幾近3.29億美元。

富比士（Forbes）估計，截至12月7日，馬斯克的淨資產大約1,400億美元，是全球第二大富豪。除名下基金會外，馬斯克也加入其他傑出富豪的行列，簽署了捐贈承諾（Giving Pledge），要將大部分財富捐出來做慈善。

馬斯克若搬去德州，將會是德州首富，財富遠超過全球零售巨擘沃爾瑪（Walmart）的女繼承人愛麗斯・沃爾頓（Alice Walton），她住在沃斯堡（Fort Worth），截至12月7日的淨資產估約690億美元。

財經網站指出，「經常因高稅率和僵化法規遭巨富指責的加州，疫情期間已有不少知名科技人出走。馬斯克是今年聲量最大的批評者，將加州比做驕傲自滿、有『贏太久問題』的冠軍球隊。」德州被認為比加州親商，而且對富豪而言，是不必繳納州所得所的天堂。

馬斯克今春與加州關係惡化。特斯拉佛利蒙廠所在的阿拉米達郡，為了抗疫採取封鎖措施，影響到該廠生產，讓馬斯克大為不滿。他關廠晚、復工早，痛批地方官員搞法西斯主義，5月推文表示，計劃將特斯拉的總部和未來研發，由加州搬到德州和內華達州。

德州州長艾波特（Greg Abbott）受訪時說，馬斯克告訴他，已取得德州駕照，「現在是貨真價實的德州人」。

馬斯克另一出走加州的潛在跡象是，他最近將4棟南加州房產放到市場上賣。他5月曾揚言，要出清所有有形資產，包括他的家。

熟悉稅務居民認定問題的律師Christopher Manes說，「慈善活動沒有太大的影響。但謹慎的納稅人可能會盡可能地切斷和加州的聯繫--將他們的基金會搬走可能是其中之一。」