我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選後首次軍售 美售台2.8億元「陸區第三代通訊系統」

聯邦陪審團正式起訴涉哈佛招生賄賂華生父及前擊劍教練

拜登就職典禮委員會 洛杉磯市長賈西迪入選

中央社洛杉磯7日專電
洛杉磯市長賈西迪出任拜登就職典禮委員會共同主席。(Getty Images)
洛杉磯市長賈西迪出任拜登就職典禮委員會共同主席。(Getty Images)

美國總統當選人拜登今天宣布5名就職典禮委員會成員，洛杉磯市長賈西迪出任共同主席。不過在此之前，市長官邸外聚集抗議人潮2周，反對賈西迪前進中央職位。

拜登今天宣布，南卡羅來納選出的眾議院民主黨黨鞭柯里本（James Clyburn）擔任就職典禮委員會主席，與其他4名共同主席負責籌備1月20日的就職大典。

除了洛杉磯市長賈西迪，共同主席包括密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、聯邦眾議員李奇蒙（Cedric Richmond）和羅徹斯特（Lisa Blunt Rochester）。

大選期間，賈西迪擔任拜登全國競選委員會共同主席。拜登勝選之後，儘管賈西迪一再對外否認尋求中央職位，但外界認為，他有機會進入拜登政府擔任重要職位。

賈西迪可能入閣的傳言，引發部分民眾不滿，「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）團體在市長官邸外抗議近2周，不滿賈西迪在遊民問題、警政改革與大眾運輸系統上的施政，呼籲拜登不要拔擢賈西迪進入中央任職。

6日官邸外的抗議群眾與警方發生推擠衝突，1名抗議人士遭到逮捕。

49歲的賈西迪在民主黨前途看好，2013年當選市長、2017年連任至今，原本有意角逐2020年總統大選，但去年宣布做滿市長任期、不選2020，初選公開支持拜登。

今年初，賈西迪辦公室的「洛杉磯市長青年大使」（MaYA）計畫，資助17名美國大學生在台灣1月總統大選期間訪問台灣，拜訪兩大政黨、學術機構，見證造勢與投開票現場。

此外，賈西迪與駐美代表蕭美琴兩人是舊識，14年前共同入選「亞洲協會」（Asia Society）「亞洲21青年領袖」（Asia 21 Young Leaders）。蕭美琴7月履新，透過駐洛杉磯官員問候賈西迪。

拜登 洛杉磯 台灣

上一則

Palantir獲FDA合約 漲逾21% Uber自駕部門遭Aurora收購

下一則

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

延伸閱讀

看好拜登執政後鬆綁制裁 伊朗準備增產石油擴大外銷

看好拜登執政後鬆綁制裁 伊朗準備增產石油擴大外銷
看好拜登執政後鬆綁制裁 伊朗準備增產石油擴大外銷

看好拜登執政後鬆綁制裁 伊朗準備增產石油擴大外銷
說溜嘴？白宮女發言人疑似間接承認拜登勝選

說溜嘴？白宮女發言人疑似間接承認拜登勝選
拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

熱門新聞

網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

2020-12-01 20:48
鞋商Zappos的台裔創辦人謝家華驟逝。路透

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

2020-11-30 08:16
歐美都面臨新一波重大新冠肺炎疫情，但其實從疫情肆虐全球至今，東亞國家不論是確診或死亡人數，均遠低於歐美國家。路透

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

2020-12-05 12:16

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
柏克一家的親友為他們發起募款。（取自GoFundMe網站）

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

2020-12-03 22:13
參院版S386「高技術移民公平法案」過關。(美聯社)

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

2020-12-03 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知

要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光