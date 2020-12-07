拜登就職典禮委員會 洛杉磯市長賈西迪入選

洛杉磯市長賈西迪出任拜登就職典禮委員會共同主席。(Getty Images)

美國總統當選人拜登 今天宣布5名就職典禮委員會成員，洛杉磯 市長賈西迪出任共同主席。不過在此之前，市長官邸外聚集抗議人潮2周，反對賈西迪前進中央職位。

拜登今天宣布，南卡羅來納選出的眾議院民主黨黨鞭柯里本（James Clyburn）擔任就職典禮委員會主席，與其他4名共同主席負責籌備1月20日的就職大典。

除了洛杉磯市長賈西迪，共同主席包括密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、聯邦眾議員李奇蒙（Cedric Richmond）和羅徹斯特（Lisa Blunt Rochester）。

大選期間，賈西迪擔任拜登全國競選委員會共同主席。拜登勝選之後，儘管賈西迪一再對外否認尋求中央職位，但外界認為，他有機會進入拜登政府擔任重要職位。

賈西迪可能入閣的傳言，引發部分民眾不滿，「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）團體在市長官邸外抗議近2周，不滿賈西迪在遊民問題、警政改革與大眾運輸系統上的施政，呼籲拜登不要拔擢賈西迪進入中央任職。

6日官邸外的抗議群眾與警方發生推擠衝突，1名抗議人士遭到逮捕。

49歲的賈西迪在民主黨前途看好，2013年當選市長、2017年連任至今，原本有意角逐2020年總統大選，但去年宣布做滿市長任期、不選2020，初選公開支持拜登。

今年初，賈西迪辦公室的「洛杉磯市長青年大使」（MaYA）計畫，資助17名美國大學生在台灣 1月總統大選期間訪問台灣，拜訪兩大政黨、學術機構，見證造勢與投開票現場。

此外，賈西迪與駐美代表蕭美琴兩人是舊識，14年前共同入選「亞洲協會」（Asia Society）「亞洲21青年領袖」（Asia 21 Young Leaders）。蕭美琴7月履新，透過駐洛杉磯官員問候賈西迪。