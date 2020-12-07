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CBRE：今年退貨將創新高 需更多倉儲空間

記者張大仁／綜合報導
今年退貨包裹將創新高，需更多倉儲空間處理。（歐新社）
今年退貨包裹將創新高，需更多倉儲空間處理。（歐新社）

最新報告顯示，預計今年假期和未來幾年退貨包裹將創新高，美國需要更多倉庫空間來處理。零售商和快遞公司也開始為1月2日做好準備，這是歷來最繁忙的退貨日。

商業房地產服務公司世邦魏理仕(CBRE)預測，今年消費者的假期退貨金額將高達705億元，較5年平均水平增加73%。這將對已以全天候工作、發揮最大容量以滿足數位訂單激增的供應鏈帶來更多壓力。

CBRE表示，這主要是因為網購較以往更多。電商退貨率通常比實體店面高出30%。比如說，人們在網路上購買服裝時可能會訂購2至3種尺寸，最後只留下合身的那一件，並將其他尺寸退回。

花費轉移到網購以及退貨增加對商業房地產業產生重大影響。CBRE表示，未來5年光是用於處理退貨的空間可能就需多達4億平方英尺，並指出零售商和第三方外送提供商如UPS和FedEx，都需要有更多空間來處理包裹進出。

CBRE預測，隨著電商銷售量占零售總額比重越來越大，美國將在未來5年內增加15億平方英尺的儲存空間。

但是該公司也警告，截至第3季，全美22個工業市場的空置率低於全國平均水平，這意味著可能需要開始興建更多全新倉庫。

雖有人建議開發商可將空置的零售空間轉換為物流使用，但這並不是最佳選擇。它的問題很多，包括需要將土地重新規畫為新的商業用途。此外，根據巴克萊銀行的另一份報告，將關閉的購物中心轉型成電商倉庫，可能會使該物業的價值降低60%到90%。

隨著倉儲空間的壓力加大，除迫使越來越多零售商利用既有店面後方來處理完成網路訂單外，還面臨創紀錄退貨帶來的成本負擔。CBRE表示，退回一件商品的平均成本可能高達原始售價的59%。

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