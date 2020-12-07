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疫情升溫且下台在即 梅蘭妮亞宣布白宮網球場落成

記者顏伶如／綜合報導
第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)7日宣布白宮網球場落成，在聲明中稱讚建築團隊「才華洋溢」，並感謝力挺白宮的「慷慨支持者」，讓這個計畫得以實現。美聯社
第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)7日宣布白宮網球場落成，在聲明中稱讚建築團隊「才華洋溢」，並感謝力挺白宮的「慷慨支持者」，讓這個計畫得以實現。美聯社

疫情持續升溫，川普總統再過一個月即將卸任，第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)7日宣布白宮網球場落成，在聲明中稱讚建築團隊「才華洋溢」，並感謝力挺白宮的「慷慨支持者」，讓這個計畫得以實現。她在聲明中表示：「我希望這個私人空間，能成為未來第一家庭的休閒及聚會場所」。總統當選人拜登將於1月20日宣誓就職。

白宮網球場修整、加蓋休閒館及整理兒童花園區計畫是在2018年展開，梅蘭妮亞參加了2019年10月的休閒館動土典禮。今年3月初，梅蘭妮亞在推特發表戴著白色安全頭盔查看工程藍圖的一連串照片時，由於正值疫情期間，曾引發輿論批評聲浪。

白宮表示，網球場新建休閒館的預算來自私人捐款，至於興建費用共計多少，白宮則未透露。休閒館原址的舊有小型建築已經拆除。

第一夫人辦公室新聞秘書表示，網球場休閒館建築設計則延續白宮既有風格，特別是配合白宮東廂與西廂的造型。

「國家廣場信託」(Trust for the National Mall)、國家公園管理局(National Park Service)都參與了白宮網球場整建計畫。

前總統歐巴馬熱愛籃球，任曾把白宮網球廠改造成適合打籃球的場地。

白宮 梅蘭妮亞 疫情

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