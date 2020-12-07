「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

朗提的餐館內用區貼著告示，要客人保持社交距離，但不禁止內用。（美聯社）

布蘭達．朗提在美國加州舊金山 以北300多公里的雷丁市，開設三明治餐館「舊金山熟食店」，她公然違反加州「禁止餐館內用」的居家避疫令，繼續讓客人內用，她說，不是故意跟政府唱反調，而是為了求生存而行使「公民不服從」。

朗提說：「這是我生平第一次公民不服從。我們全家都是執法人員。我一向守法。」

美聯社報導，她的餐館所在的沙斯塔郡屬於鄉村地區。加州鄉村今年春天似乎躲過新冠肺炎疫情，如今病例激增。

在加州大城市之外的鄉村區，尤其保守地區，人民對新的避疫令愈來愈不滿，一些警長表明不會執行避疫令。

朗提並沒有輕忽新冠病毒的嚴重性，她洗手次數多到皮膚變粗，但她不認為商家停業就能防疫。她眼睜睜看著一些餐廳倒閉，而她和丈夫都已70幾歲，無法承受事業倒閉的風險。

朗提說：「希望大家了解，我們並沒有藐視政府，只是想讓餐館活下去。」

加州累計確診超過130萬例，平均每天新增近1萬5000例，每天新增住院和死亡數都刷新紀錄，到6日為止累計死亡數近兩萬。

不過，薩特郡和尤巴郡新冠毅情指揮中心發言人史密斯說，仍有許多人不認同「新冠病毒真的很危險」，不依建議採取預防措施。