共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

田納西州共和黨參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)推文指中國 有5000年偷竊史的爭議言論繼續發酵,在美華人 6日向白宮發起請願,要求聯邦政府譴責這一無知的種族主義言論,認為這是對中國和全球華人(people of Chinese descent)的攻擊,不可接受。

川普政府上周禁止美國 從新疆生產建設兵團進口棉花和棉花製品,稱其強迫被拘押的維吾爾族勞工;布萊克伯恩隨後發推感謝川普總統,指美國不會支持靠奴隸勞工賺錢的公司,並在之後一條推文說,「中國有著5000年的欺騙和盜竊史,有些事情永遠不會改變。」

China has a 5,000 year history of cheating and stealing. Some things will never change...