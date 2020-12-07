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共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

記者羅曉媛／華盛頓報導
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

田納西州共和黨參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)推文指中國有5000年偷竊史的爭議言論繼續發酵，在美華人6日向白宮發起請願，要求聯邦政府譴責這一無知的種族主義言論，認為這是對中國和全球華人(people of Chinese descent)的攻擊，不可接受。

川普政府上周禁止美國從新疆生產建設兵團進口棉花和棉花製品，稱其強迫被拘押的維吾爾族勞工；布萊克伯恩隨後發推感謝川普總統，指美國不會支持靠奴隸勞工賺錢的公司，並在之後一條推文說，「中國有著5000年的欺騙和盜竊史，有些事情永遠不會改變。」

該推文隨即引發爭議，布萊克伯恩被指種族主義、無知、反文化、反歷史、反人類(anti-humanity)，有在美華人發起白宮請願，批評這是對中國和全球華人的嚴重攻擊，是在過去四年本就飽受白人至上主義之苦的美國加劇分裂，布萊克伯恩不稱其職，其言行不可接受，華人必須站出來反抗，第一步就是要求聯邦政府譴責布萊克伯恩的言論。

馬州華人吳航正表示，如果在美華人對此參議員如此出格和侮辱性的推文不表達任何公開反對意見，那在不久的將來，100多年前的排華案就會換種形式重現；他說，「他們會得寸進尺，我們沒有退讓的餘地！我們的下一代，下一代的下一代都會受到由於現在的不作為而導致的嚴重後果！我們不能退讓！」

白宮請願需發起日開始的30天內達到十萬人簽署，白宮才會在之後的60天內給出回應；請願網址：https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-ask-federal-government-condemn-marsha-blackburns-racist-tweets-china-and-chinese-people

該推文最早還在推特引發罵戰，「中國日報」(China Daily)歐洲分社社長陳衛華指布萊克伯恩是他見過的「最種族主義、最無知的美國參議員」，並爆粗口批她「終身婊(a lifetime bitch)」。

他說，「想知道為什麼美國國會的工作認可度(approval rating)會低到9%嗎？就是因為有像布萊克伯恩這樣的社會敗類(lowlife)在這裡。」

布萊克伯恩則反擊他是習近平想要主導世界的虛幻中國夢「傀儡」。

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