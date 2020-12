耶魯大學年度十大名言之首：佛奇呼籲民眾戴口罩

美國政府最高防疫專家佛奇。 路透

2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情肆虐全美,為遏止疫情蔓延,美國 政府最高防疫專家佛奇呼籲民眾「戴口罩」(Wear a mask),獲選今年度美國最佳名言。

美聯社報導,耶魯大學法學院(Yale Law School)圖書館副館長夏皮洛(Fred Shapiro)彙整的今年佳句,是「耶魯名言集」(Yale Book of Quotations)的年度更新版。耶魯名言集於2006年首度發行。

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)被警方在明尼阿波利斯市(Minneapolis)街頭以膝蓋壓制頸部時苦苦哀求「我無法呼吸」(I can't breathe)也入選,還有總統選戰期間出現的若干語錄,包括拜登 對一名女學生說,「妳這個撒謊的狗臉小馬士兵」(You're alying dog-faced pony soldier)。

夏皮洛說,他挑選的名言並非都是令人讚賞或具有說服力,而是因為這些句子很有名或特別能能凸顯時代精神。

美國年度十大名言如下:

1.「戴口罩」(Wear a mask)-佛奇(AnthonyFauci)5月21日接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪。

2.「我無法呼吸」(I can't breathe.)-佛洛伊德5月25日在明尼阿波利斯市哀求警方。

3.「有一天,就像奇蹟般,它會消失的」(Oneday _ it's like a miracle _ it will disappear.)-美國總統川普(Donald Trump)2月27日在白宮 舉行的非洲裔歷史月(African American History Month)活動發表談話提及疫情。

4. 「我發現消毒液在一分鐘內就消滅病毒,一分鐘,有任何像是藉由體內注射或相當於體內大掃除的其他辦法嗎?」(I see the disinfectant that knocksit out in a minute, one minute. And is there away we can do something like that by injectioninside or almost a cleaning?)-川普4月23日在白宮冠狀病毒工作小組的新聞簡報發表談話。

5. 「我絕不會對你們說謊,這是我對你們的承諾」(I will never lie to you. You have my word onthat.)-白宮新聞秘書麥肯內尼(Kayleigh McEnany)5月1日主持她個人首場記者會。

6. 「我的最大願望是等到新任總統就職後再找人接替我」(My most fervent wish is that I willnot be replaced until a new president isinstalled.)-已故美國最高法院大法官金斯柏格(Ruth Bader Ginsburg)9月臨終前數天,孫女史培拉(Clara Spera)記錄下來的遺願。

7. 「如果你還在考慮是否支持我或川普,那麼你就不算是黑人」(If you have a problem figuringout whether you're for me or Trump, then youain't Black.)-拜登5月22日接受電台節目「早餐俱樂部」(The Breakfast Club)專訪。

8. 「科學不應成為這件事情(學校復課)的障礙」-(The science should not stand in the way ofthis.)白宮發言人麥肯內尼7月16在記者會提及學校恢復上課。

9. 「妳這個撒謊的狗臉小馬士兵」-(You're alying dog-faced pony soldier.)拜登2月9日出席在新罕布什爾州(New Hampshire)漢普頓市(Hampton)舉行的造勢大會對一名提問女學生的回應。

10. 「今天我們都是湖人隊」-(We are allLakers today.)美國職籃NBA洛杉磯快艇隊(LosAngeles Clippers)總教練瑞佛斯(Doc Rivers)1月26日於傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)喪命後,在佛羅里達州(Florida)奧蘭多市(Orlando)發表談話。