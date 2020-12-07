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耶魯大學年度十大名言之首：佛奇呼籲民眾戴口罩

中央社 / 康乃狄克州新海芬7日綜合外電報導
美國政府最高防疫專家佛奇。 路透
美國政府最高防疫專家佛奇。 路透

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全美，為遏止疫情蔓延，美國政府最高防疫專家佛奇呼籲民眾「戴口罩」（Wear a mask），獲選今年度美國最佳名言。

美聯社報導，耶魯大學法學院（Yale Law School）圖書館副館長夏皮洛（Fred Shapiro）彙整的今年佳句，是「耶魯名言集」（Yale Book of Quotations）的年度更新版。耶魯名言集於2006年首度發行。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被警方在明尼阿波利斯市（Minneapolis）街頭以膝蓋壓制頸部時苦苦哀求「我無法呼吸」（I can't breathe）也入選，還有總統選戰期間出現的若干語錄，包括拜登對一名女學生說，「妳這個撒謊的狗臉小馬士兵」（You're alying dog-faced pony soldier）。

夏皮洛說，他挑選的名言並非都是令人讚賞或具有說服力，而是因為這些句子很有名或特別能能凸顯時代精神。

美國年度十大名言如下：

1.「戴口罩」（Wear a mask）－佛奇（AnthonyFauci）5月21日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪。

2.「我無法呼吸」（I can't breathe.）－佛洛伊德5月25日在明尼阿波利斯市哀求警方。

3.「有一天，就像奇蹟般，它會消失的」（Oneday _ it's like a miracle _ it will disappear.）－美國總統川普（Donald Trump）2月27日在白宮舉行的非洲裔歷史月（African American History Month）活動發表談話提及疫情。

4. 「我發現消毒液在一分鐘內就消滅病毒，一分鐘，有任何像是藉由體內注射或相當於體內大掃除的其他辦法嗎？」（I see the disinfectant that knocksit out in a minute, one minute. And is there away we can do something like that by injectioninside or almost a cleaning?）－川普4月23日在白宮冠狀病毒工作小組的新聞簡報發表談話。

5. 「我絕不會對你們說謊，這是我對你們的承諾」（I will never lie to you. You have my word onthat.）－白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）5月1日主持她個人首場記者會。

6. 「我的最大願望是等到新任總統就職後再找人接替我」（My most fervent wish is that I willnot be replaced until a new president isinstalled.）－已故美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）9月臨終前數天，孫女史培拉（Clara Spera）記錄下來的遺願。

7. 「如果你還在考慮是否支持我或川普，那麼你就不算是黑人」（If you have a problem figuringout whether you're for me or Trump, then youain't Black.）－拜登5月22日接受電台節目「早餐俱樂部」（The Breakfast Club）專訪。

8. 「科學不應成為這件事情（學校復課）的障礙」－（The science should not stand in the way ofthis.）白宮發言人麥肯內尼7月16在記者會提及學校恢復上課。

9. 「妳這個撒謊的狗臉小馬士兵」－（You're alying dog-faced pony soldier.）拜登2月9日出席在新罕布什爾州（New Hampshire）漢普頓市（Hampton）舉行的造勢大會對一名提問女學生的回應。

10. 「今天我們都是湖人隊」－（We are allLakers today.）美國職籃NBA洛杉磯快艇隊（LosAngeles Clippers）總教練瑞佛斯（Doc Rivers）1月26日於傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）喪命後，在佛羅里達州（Florida）奧蘭多市（Orlando）發表談話。

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