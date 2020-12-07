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Zappos台裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

中央社 / 紐約7日綜合外電報導

網路鞋商Zappos台裔創辦人謝家華上月因火災辭世。友人表示，生前提倡傳遞快樂的謝家華，今年以來人生卡關，6個多月內持續向下沉淪，陷於酒精、藥物、極端行徑難以自拔。

謝家華在今年8月卸下Zappos執行長職務。11月18日，美國消防員獲報康乃狄克州新倫敦（New London）一處民宅失火。人在屋內的謝家華9天後傷重不治，享年46歲。康乃狄克州法醫雖判定謝家華死於意外，但關於他的死仍有很多未解疑團。

「華爾街日報」（WSJ）今天引述謝家華的友人，揭露他生前最後時日的狀況。

身邊人士表示，謝家華常說派對是他工作與生活的核心要素。今年他退休，且因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情面臨隔絕狀態後，飲酒問題變得更嚴重，他還開始嘗試使用「迷幻蘑菇」和迷幻藥等藥物。

此外，謝家華長期以來對於火的迷戀也強化。一名房地產仲介在賣給他猶他州公園市（Park City）的豪宅後不久登門造訪，據這位仲介估計，謝家華屋裡有1000枝蠟燭。

一名友人表示，謝家華變得著迷於想瞭解自己身體的極限。他挨餓不吃東西，體重掉到剩不到100磅（約45.36公斤）；他嘗試不排尿、降低身體氧氣量，並使用可引發組織缺氧的笑氣（nitrous oxide，一氧化二氮）。

摯友們表示，漸漸地，謝家華離自己在舊金山（San Francisco）灣區（Bay Area）和賭城拉斯維加斯（Las Vegas）的家人和老友愈來愈遠，身邊出現新一群人縱容他的行徑，其中不乏從賭城搬到公園市的Zappos前員工。他們利用謝家華，住他的房子，不太工作就拿他的薪水。

友人普拉斯蒂納（Philip Plastina）形容：「他的一切漸漸分崩離析。」

有跡象顯示，謝家華其實知道自己陷入麻煩，他在火災前一天計劃入住夏威夷一家戒毒中心。

親近謝家華的人表示，在康州新倫敦，謝家華與一個弟弟、長期女友及Zappos前主管布朗（RachaelBrown）等人待在一塊兒。據多人說法，謝家華表示自己要到緊貼著住宅的一棟小屋，要大家每5分鐘去察看他一次。他們說，謝家華在小屋內使用加熱器來降低氧氣量。

目前還不確定是什麼原因引發火災。有人聽見急救人員告訴其他人，謝家華把自己擋在裡面。驗屍官說，謝家華死於吸入濃煙的併發症。

謝家華的父母是台灣人。在加州馬林郡（Marin）長大的他，20多歲就用約2億6500萬美元（新台幣約74億9000萬元）的價格，把他創立的第一個網路廣告服務公司LinkExchange賣給微軟（Microsoft Corp.）。

隔年他開始投資日後的Zappos公司。2009年，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）以超過10億美元買下Zappos，謝家華仍留任執行長職位。

在他擔任管理職的20多年裡，謝家華協助重塑客戶服務的形貌，挑戰企業中的階級角色。Zappos員工喜愛謝家華熱中於要他們展現獨特性，在少有階級界線的公司內開拓自身角色。

謝家華雖然內向，但他內心深處渴望把人們聚在一起，並為友人的生活投入時間和金錢。一名友人曾以兒童文學作家希爾弗斯坦（Shel Silverstein）的圖畫書「愛心樹」（The Giving Tree）來形容謝家華。在這本書中，愛心樹把身上每一部分給了自己所愛的小男孩，未取任何回報。

謝家華曾撰寫暢銷書「傳遞快樂」（DeliveringHappiness），台版書名為「想好了就豁出去：人生不能只做有把握的事，鞋王謝家華這樣找出勝算」。

謝家華的家屬以書面聲明表示，他們不會評論謝家華的生活與事業細節。他們對謝家華死後湧入的愛與尊崇極度感激，並計劃繼續散播謝家華生前的信念─藉由有意義的生活經驗尋找樂趣、啟發和協助他人，以及最重要的，傳遞快樂。

謝家華 康乃狄克州 美元

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